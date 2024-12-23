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الرياضة

فان دايك: أرقام صلاح مع ليفربول تتحدث عن نفسها

فان دايك: أرقام صلاح مع ليفربول تتحدث عن نفسها
23 ديسمبر 2024 18:58

 
لندن (أ ف ب)

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قال الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول، إنه «لا يوجد موعد نهائي» لتقرير مستقبله مع متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، رغم اقتراب عقده من نهايته، وينتهي عقد فان دايك (33 عاماً) الحالي بنهاية الموسم، وبدءاً من الأول من يناير المقبل سيكون قادراً على التفاوض مع أندية أخرى، ورغم ذلك، من المرجح جداً أن يبقى المدافع الهولندي في ملعب «أنفيلد».
قال فان دايك تعليقاً على هذه المسألة «لا يوجد موعد نهائي على الإطلاق. سنرى ما يحمله المستقبل. هل هناك أي تطور جديد؟ لا».
ويشكّل فان دايك واحداً من ثلاثة لاعبين أساسيين تنتهي عقودهم بعد 6 أشهر، إلى جانب المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح، وارتقى صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مرّ العصور، مع 229 هدفاً، وذلك بعد هدفيه في الفوز الساحق على توتنهام 6-3 في المرحلة السابعة عشرة.
سجل الدولي المصري 18 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 15 في الدوري، وأضاف إلى رصيده التهديفي 15 تمريرة حاسمة. وكان صلاح سجل 44 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع ليفربول في 2017 - 2018.
ويأمل فان دايك أن يتمكن المهاجم البالغ 32 عاما من تقديم أفضل موسم له مع النادي الذي يتصدر الدوري برصيد 39 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثاني، وأثنى مدافع منتخب هولندا على زميله المصري قائلاً «الأرقام تتحدث عن نفسها».
وتابع «هو رياضي مميز للغاية. يقدّم أداء رائعا مع النادي وآمل في أن يتمكن من تقديم أفضل موسم له على الإطلاق، وأن يظل مهما بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وأن يكون حاسما»، وأضاف «إنه محترف. لقد مررنا بهذه الحالة، وهو أيضاً، لذا دعنا ننتقل إلى المباراة التالية. وعن الموسم القادم؟ لا أعرف».

محمد صلاح
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