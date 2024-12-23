وامبا يخطف الفوز للوحدة على الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق الوحدة على الشارقة 1-0 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد آل نهيان، اليوم، وتقام مباراة الإياب في الإمارة الباسمة الأحد المقبل على استاد الشارقة، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البديل الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 85.

خلال الشوط الأول، لم ترتقِ محاولات الفريقين للخطورة الحقيقية، وألغت تقنية الفيديو هدفاً للشارقة عن طريق عثمان كامارا، وفي الشوط الثاني بدأ الشارقة بالتهديد الصريح عن طريق لوان بيريرا، تصدى لها محمد الشامسي حارس الوحدة في الدقيقة 51.

وافتقدت اللمسة الأخيرة لفريق الوحدة الدقة، لذلك لم تظهر الخطورة القوية على مرمى عادل الحوسني، وتسارعت وتيرة الدقائق الأخيرة في المباراة بهجمات متبادلة، حتى نجح الكاميروني البديل ليونيل وامبا في خطف هدف المباراة بمهارة عالية، وسدد كرة قوية سكنت شباك الحوسني في الدقيقة 85.