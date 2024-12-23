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الرياضة

بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت

بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
23 ديسمبر 2024 21:24
  • الكويت (الاتحاد)
    بالصور.. جدية كاملة في تدريبات منتخبنا الوطني استعداداً للقاء الكويت في الجولة الثانية من خليجي 26 بالكويت، ويطمح منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

 

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