بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت

الإثنين 23 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي «قابلة للتحقق»
الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته شمالي القطاع
تحذيرات من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي
مصر: ضرورة تكاتف الجهود لاستعادة الاستقرار في سوريا
مخاوف في كندا من تزايد أنشطة «داعش» لتجنيد الشبان
إجلاء 91 إندونيسياً من سوريا
مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في درعا
مقتل 8 مهاجرين بانقلاب قارب في اليونان
أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية
«صُنّاع المحتوى الاقتصادي» يستعرض عوامل النجاح والانتشار الإعلامي
مركز الإمارات للهجن.. ريادة في نقل الأجنة وتطوير السلالات
«الفرسان» يستعرضون «المهارة والسرعة» في «مهرجان ليوا الدولي»
دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش أمن العملات المشفرة
انطلاق مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور
أريام والعامري يطربان «جماهير ليوا»
«الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد
بعثة العمرة الرسمية لـ«إسلامية دبي» تعود إلى أرض الوطن
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
23 ديسمبر 2024 21:24
الكويت (الاتحاد)
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات منتخبنا الوطني استعداداً للقاء الكويت في الجولة الثانية من خليجي 26 بالكويت، ويطمح منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.
أخبار ذات صلة
62381 متفرجاً بمباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»
«زين» تدعم كتاب «دورة التاريخ والذكريات»
خليجي 26
تابع التغطية كاملة
الأبيض
منتخبنا الوطني
خليجي 26
منتخب الكويت
جماهير الأبيض
الأكثر قراءة
الرياضة
ريال مدريد وإشبيلية.. «وداع الأسطورة»!
22 ديسمبر 2024
الرياضة
برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بـ «ملفات شائكة»!
21 ديسمبر 2024
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
19 ديسمبر 2024
آخر الأخبار
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
علوم الدار
قرقاش: الإمارات حافظت على موقف متزن بشأن سوريا
اليوم 18:48
الترفيه
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
اليوم 19:15
التعليم والمعرفة
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم فعاليات مبادرة «بالعربي»
اليوم 21:44
الرياضة
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©