الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا وإنتر.. المسافة 3 نقاط في الدوري الإيطالي

أتالانتا وإنتر.. المسافة 3 نقاط في الدوري الإيطالي
24 ديسمبر 2024 10:00


روما (د ب أ)
فاز إنتر ميلان على ضيفه كومو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع إنتر، الذي حقق انتصاراً عريضاً بسداسية على لاتسيو الاسبوع الماضي، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة خلف نابولي صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.
وسجل كارلوس أوجستو هدف إنتر ميلان الأول في الدقيقة 48، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وكعادته في المباريات الأخيرة، هاجم إنتر ميلان بقوة منذ بداية المباراة، معتمداً على خبرة لاعبيه مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو، بالإضافة للثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام.
في المقابل، اعتمد كومو على حماس لاعبيه الشباب، وخاصة الأرجنتيني نيكو باز، المعار من ريال مدريد الإسباني،والذي حمل على عاتقه مبادرات كومو الهجومية في المباراة، والتي لم تكن عديدة. ورغم تفوق الإنتر على مستوى الأسماء والضغط، لم يسفر ذلك عن تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ميلان ضغطه، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق كارلوس أوجستو، الذي استثمر عرضية من ركنية نفذها شالهان أوغلو، ليوجهها بضربة رأس في الشباك. وبعد الهدف أضاع إنتر ميلان العديد من الفرص المحققة لتسجيل هدف ثان، فيما واصل كومو محاولاته المتفاوتة من وقت إلى آخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل ماركوس تورام الهدف الثاني لإنتر ميلان الذي انطلق من الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية في زاوية صعبة، عجز بيبي رينا، حارس كومو عن التصدي لها. ولم تشهد بقية دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته، والمباراة بفوز إنتر ميلان على كومو /2صفر. 

 

أخبار ذات صلة
إنزاجي: طلبت من مارتينيز الاسترخاء وعدم تسجيل أهداف
يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
الكالشيو
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
أتلانتا
اليوفي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
صورة موضوعية
الترفيه
باحثون: تقليل حجم الوجبات الغذائية مفتاح رئيسي لإنقاص الوزن
اليوم 11:49
إنزاجي: طلبت من مارتينيز الاسترخاء وعدم تسجيل أهداف
الرياضة
إنزاجي: طلبت من مارتينيز الاسترخاء وعدم تسجيل أهداف
اليوم 11:40
تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان
اليوم 11:36
مدرب الوحدة ينجح في «الاختبار الأول» أمام الشارقة
الرياضة
مدرب الوحدة ينجح في «الاختبار الأول» أمام الشارقة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©