أتالانتا وإنتر.. المسافة 3 نقاط في الدوري الإيطالي



روما (د ب أ)

فاز إنتر ميلان على ضيفه كومو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع إنتر، الذي حقق انتصاراً عريضاً بسداسية على لاتسيو الاسبوع الماضي، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة خلف نابولي صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل كارلوس أوجستو هدف إنتر ميلان الأول في الدقيقة 48، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وكعادته في المباريات الأخيرة، هاجم إنتر ميلان بقوة منذ بداية المباراة، معتمداً على خبرة لاعبيه مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو، بالإضافة للثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام.

في المقابل، اعتمد كومو على حماس لاعبيه الشباب، وخاصة الأرجنتيني نيكو باز، المعار من ريال مدريد الإسباني،والذي حمل على عاتقه مبادرات كومو الهجومية في المباراة، والتي لم تكن عديدة. ورغم تفوق الإنتر على مستوى الأسماء والضغط، لم يسفر ذلك عن تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ميلان ضغطه، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق كارلوس أوجستو، الذي استثمر عرضية من ركنية نفذها شالهان أوغلو، ليوجهها بضربة رأس في الشباك. وبعد الهدف أضاع إنتر ميلان العديد من الفرص المحققة لتسجيل هدف ثان، فيما واصل كومو محاولاته المتفاوتة من وقت إلى آخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل ماركوس تورام الهدف الثاني لإنتر ميلان الذي انطلق من الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية في زاوية صعبة، عجز بيبي رينا، حارس كومو عن التصدي لها. ولم تشهد بقية دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته، والمباراة بفوز إنتر ميلان على كومو /2صفر.