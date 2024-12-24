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الرياضة

إنزاجي: طلبت من مارتينيز الاسترخاء وعدم تسجيل أهداف

إنزاجي: طلبت من مارتينيز الاسترخاء وعدم تسجيل أهداف
24 ديسمبر 2024 11:40

 
روما (رويترز)
أشاد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان بفوز فريقه 2-صفر على ضيفه كومو، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وقال إنه لا يشعر بالقلق بشأن غياب القائد المجتهد لاوتارو مارتينيز عن تسجيل الأهداف، ورغم أن حامل اللقب افتقر للقوة الهجومية التي تمتع بها، خلال فوزه الساحق 6-صفر على لاتسيو الأسبوع الماضي، فإن إنزاجي أكد أن فريقه أثبت قدرته على مواجهة التحدي الذي فرضه عليه كومو.
وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: «من الواضح أننا نحافظ على مستوى مرتفع للغاية. كل الفرق تتقدم للأمام، ويوجد منافسون مثل كومو يأتون لملعبنا لتقديم مباريات رائعة، لكننا قدمنا مباراة مهمة كفريق ناضج وواع، كنت أخشى هذه المباراة كثيراً، كان لدينا بعض نقاط الضعف في الدفاع. لعبنا مباراة تعتمد على التركيز. في الشوط الأول لم نكن على الحدة المعتادة نفسها، ثم في الثاني رفعنا قوة الأداء، وسجلنا في اللحظات المناسبة».
وأحرز كارلوس أوجوستو، وماركوس تورام هدفين، ليمنحا إنتر الفوز الذي أبقاه في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ومباراة إضافية عن أتلانتا المتصدر الذي يملك 40 نقطة.
وواجه مارتينيز صعوبة في الوصول إلى المستوى الذي جعله هداف الدوري الموسم الماضي، وفشل في التسجيل لأكثر من شهر منذ فوز فريقه 1-صفر على فينيتسيا في بداية نوفمبر الماضي.
ومع ذلك، لا يزال إنزاجي واثقاً في مهاجمه الأرجنتيني، قائلاً، إنه يلعب دوراً رئيساً في جدول فريقه المزدحم.
وقال: «كنت مهاجماً، وأعلم أن مثل هذه اللحظات تحدث. كان لاوتارو أحد اللاعبين المتميزين ضد لاتسيو. المهاجمون يعملون بجدية، ونحن نطلب منهم الكثير، ونحاول إراحتهم قدر الإمكان في ظل هذه الظروف، أخبرت لاوتارو بالاسترخاء، لأنه سجل من قبل، وسيظل يسجل الأهداف، الحظ سيتحوّل لمصلحته، ويجب أن يشعر بالقلق فقط إذا لم يحصل على فرص التسجيل». 

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