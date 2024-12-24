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الرياضة

«المباركية».. مباراة خاصة بين جماهير «خليجي 26»

«المباركية».. مباراة خاصة بين جماهير «خليجي 26»
24 ديسمبر 2024 11:58

مصطفى الديب (الكويت)
يعد سوق المباركية واحداً من أهم الأماكن التي اعتادت جماهير المنتخبات الخليجية التجمع فيها، خاصة ليلة كل مباراة.
وليلة أمس، كانت ليلة مباراتي الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حيث لقاءي الكويت مع الإمارات، وقطر مع عمان.
وشهد السوق في هذه الليلة تجمعاً حافلاً، ولم يقتصر الحضور على جماهير فرق المباراتين، حيث حضرت جماهير جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.
وكانت ساحة السوق الكبيرة عبارة عن مباراة مثيرة، ولكن هذه المرة ليست في فنون الكرة، وتسجيل الأهداف، ولكن كانت في فنون الغناء وأهازيج الشعوب.
وتبارى كل جمهور في الإعلان عن نفسه وحضوره بقوة. من خلال أشهر أغانيه المعروفة في ملاعب كرة القدم، وكانت رابطة جماهير الإمارات الأقوى حضوراً بمجموعة من الأغاني الشهيرة، وكذلك بالأعلام الإماراتية التي زينت المكان. ورفرفرت في كل جنبات الساحة، وكذلك وجود الجمهور السعودي بقوة، حيث كان المنافس الأول لرابطة جماهير الإمارات، وكان هناك أيضاً الجمهور العراقي والبحريني اللذان نافسا بقوة في الغناء والطرب.
وتفاعل زوار سوق المباركية من جميع الفئات مع المشهد الخليجي الرائع، وكذلك من غير جمهور كرة القدم، ليؤكد الجميع أن لغة الكرة واحدة تجمع الأمم والشعوب.

 

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