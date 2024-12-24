بطولة السلم للدراجات الهوائية تُطلق مسابقة التصوير

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، إطلاق مسابقة التصوير، الأولى من نوعها، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة للبطولة التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتُعد الأكبر عالمياً في مجال السباقات المجتمعية من حيث التنوع والجوائز المالية التي تصل إلى 3.5 مليون درهم.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا الدعوة لجميع المصورين الراغبين بالمشاركة بالتقاط أجمل لحظات الإثارة والحماس في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، خلال السباقات الأربعة للدورة التاسعة، والتي تنطلق يوم الأحد المقبل بسباق الهواة الإماراتيين الرجال، يليه سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير المقبل، ثم السباق الصحراوي يوم 9 فبراير، وسباق السيدات يوم 16 فبراير.

وسيتم تخصيص 3 جوائز لأجمل صورة في كل سباق، ويحصل صاحب المركز الأول على 12 ألف درهم، والمركز الثاني 8 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم.

وقال ماجد عبدالرحمن البستكي، عضو اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة الإعلامية: «بتوجيهات عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام لمكتب صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، يسرنا إطلاق هذه الجائزة يأتي تماشياً مع المسارات التي تم اختيارها لسباقات الدورة التاسعة، بهدف توثيق جمال وروعة دبي في هذا الوقت من العام، ممزوجاً بالتنافس الرياضي لسباقات الدراجات الهوائية، وإتاحة المجال للموهبين في التصوير الضوئي، وتقدير جهودهم عبر الجوائز التي سيتم تخصيصها في كل سباق».

وثمن البستكي الشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أصبحت رائدة وذات تأثير في المجتمع بجوانبه الثقافية والفكرية والحضارية كافة، وتسعى دائماً لتحفيز المبدعين في عالم الفنون البصرية، وهو ما يجعلها دائماً مقصداً لجميع المصورين من مختلف دول العالم، وكلنا ثقة أن هذا التعاون سيساهم في إثراء بطولة السلم للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانة البطولة التي أصبحت علامة بارزة في المجتمع.