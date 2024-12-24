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الرياضة

إدارة جديدة لنادي دبا الفجيرة برئاسة أحمد الظنحاني

إدارة جديدة لنادي دبا الفجيرة برئاسة أحمد الظنحاني
24 ديسمبر 2024 14:22

الفجيرة (الاتحاد) 
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي، وشركة دبا لكرة القدم، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، حيث نص القرار على أن يتشكل مجلس الإدارة، برئاسة الظنحاني والنائب عبدالله علي الظنحاني، وعضوية الدكتور حمد الزيودي، والدكتور سعيد الحساني وخالد الظنحاني، وأحمد الهنداسي، وخميس الزعفران وأحمد الظنحاني ولطيفة العبدولي.
ونص القرار كذلك على أن تتشكل شركة دبا لكرة القدم برئاسة الظنحاني، ونائبه عبد الله علي الظنحاني، وعضوية الدكتور حمدان الغسيه، وخالد الظنحاني وخميس الزعفران.
وتقدم أحمد سعيد الظنحاني بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة على توجيهاته السديدة، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، في الفجيرة على متابعته الدائمة للنادي والفريق.

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