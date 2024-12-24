«أبيض الناشئين» يبدأ معسكر أبوظبي استعداداً لكأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة معسكره الداخلي في أبوظبي، استعداداً لنهائيات بطولة كأس آسيا 2025، التي تقام في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر إجراء مراسم سحب القرعة، خلال شهر يناير المقبل.

شارك في الحصة التدريبية الأولى التي أقيمت على استاد نادي الوحدة في الشهامة 22 لاعباً، هم: هود المنهالي، جاسم عبدالله (الجزيرة) حميد السويدي، بطي حمد، سلطان ناصر، عبيد عمران (الشارقة) علي حسن، محمد أحمد، محمد بطي (شباب الأهلي) عبدالله راشد، هزاع فيصل (العين) محمد يوسف (الفجيرة) سهيل النوبي، فهد خليل، مايد عادل (النصر) سعد مبارك، عبدالله فهد، فيصل محمد، مايد اليماحي (الوحدة) إبراهيم يوسف، سالم عصام، محمد ناصر (الوصل).

ويخوض منتخبنا للناشئين، خلال معسكر أبوظبي، مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي 26 و 28 من الشهر الجاري.

وكان أبيض الناشئين قد تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط، والتي حصدها من فوزين متتاليين على ماليزيا (2-0) ولاوس (5-2).