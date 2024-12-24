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الرياضة

نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي

نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
24 ديسمبر 2024 15:16


الفجيرة (الاتحاد)

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أهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الإنجاز الآسيوي الاستثنائي الذي حققه لاعب النادي محمد سعيد اليليلي، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس دائرة الصناعة والاقتصاد، وذلك بعد فوز اللاعب اليليلي بالميدالية الذهبية، وتتويجه بلقب بطل آسيا للشطرنج للهواة فئة الرجال تحت 2000 نقطة لـ«الشطرنج الكلاسيكي»، والتأهل للمشاركة في بطولة العالم بصربيا 2025 ونيله أيضاً الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشطرنج الخاطف. 
ووصف الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس ادارة النادي الدعم اللامحدود لأسرة النادي أنه قاد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الكبير، مبيناً أن «شطرنج الفجيرة» يسير بخطوات ثابتة للعالمية، خصوصاً أن اللاعب البطل تمكّن من الفوز على لاعبين من دول متميزة في الشطرنج، ومنها الهند والعراق والفلبين، ودول أخرى، مثمناً جهود اللاعب ومدربه التي قادت لمنصات التتويج الدولية.
في سياق متصل، بارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبد الله الزعابي للاعب البطل، مؤكداً أن حرص النادي على العمل بالاستدامة الرياضية مهّد لإضافة إنجاز جديد لشطرنج الفجيرة، ومعبراً عن سعادته بارتفاع التصنيف الدولي للاعب، خلال البطولة، وتجاوزه حاجز 2000 نقطة، وفوزه بذهبية البطولة التي شارك بها 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، وتتضمن 8 بطولات، بواقع 4 للكلاسيك، و2 لكل من الشطرنج السريع والخاطف.

الشطرنج
الفجيرة
حاكم الفجيرة
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
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