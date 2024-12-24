رينارد: لم ندخل «المرحلة الحرجة»

الكويت (الاتحاد)

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، ثقته بقدرات لاعبي الأخضر على تحقيق الفوز في لقاء اليمن. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مرحلة المجموعات عبارة عن 3 مباريات، والمحصلة الأهم في النهاية أن نكون في المركز الأول أو الثاني، وسبق وذكرت في سؤال سابق، أن لدينا مباراتين والأمل باقٍ، وفي كأس الخليج 2019 خسرنا المباراة الأولى أمام الكويت، ولكن تأهلنا للنهائي، هذه كرة القدم والأمور تتغير بسرعة، جميع الفرق متقاربة في البطولة من وجهة نظري».

وأضاف: رسالتي للجمهور السعودي ألا نستسلم، نواصل للطموح والأمل، لدينا مباراتان للتأهل، وبعد هذه البطولة نركز على التصفيات، أستطيع تفهم خيبة الأمل في المباريات الماضية، ولكن أريدهم أن يعرفوا أننا نعمل لتصحيح الوضع، كرة القدم مثل الحياة هناك أيام صعبة وجميلة، ولكن يجب أن تكون قوياً في الأيام الصعبة. وواصل: لسنا في وضع حرج حتى الآن، عندما تنظر إلى التصفيات الفرق بيننا والمركز الثاني نقطة، الأمر بأيدينا، وتتبقى مباراتان، استخدام كلمة «الوضع حرج» ليس الآن، أتفهم خيبة الأمل، وأستطيع أن أقول إننا نعمل في أقصى ما يمكن لمعالجة الوضع.