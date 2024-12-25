صحافة مدريد تطالب أسينسيو بالرحيل!

أنور إبراهيم (القاهرة )

انتهى النصف الأول من الموسم الكروي في معظم الدوريات الأوروبية، باستثناء الدوري الإنجليزي، الوحيد الذي تقام مبارياته أثناء إجازات الكريسماس، ورأس السنة الميلادية، تحت مسمى الـ«بوكسينج داي».

وبدأت الأندية في مراجعة مواقفها في جدول الترتيب، ومعرفة أوجه القصور، التي حدثت ومحاولة تلافيها في النصف الثاني من الموسم، مع التطلع إلى الاستفادة من سوق الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها أول يناير المقبل، من أجل إبرام صفقات شراء وبيع، وفقاً لاحتياجاتها.

ولا يختلف الحال في فرنسا، فالدوري متوقف حالياً، واللاعبون في راحة رسمية بمناسبة الأعياد، ولما كان باريس سان جيرمان هو«النموذج» باعتباره الأكثر تتويجاً بالبطولة «12 مرة» والمتصدر حالياً المسابقة، فإن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أخذه مثالاً لما يمكن أن يحدث، خلال فترة الإجازات، وما بعد انتهائها، والعودة مجدداً للنشاط الكروي.

وذكر الموقع أن هناك العديد من اللاعبين في سان جيرمان ليسوا في «وضع مريح»، ومن المرجح التخلص منهم بالبيع أو الإعارة، خلال «الميركاتو الشتوي»، مثل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، وقلب الدفاع السلوفاكي ميلان سكرينيار، أما الاسم الجديد الذي يتردد حالياً فهو الإسباني ماركو أسينسيو الذي تجاهله «مواطنه» لويس إنريكي المدير الفني، خلال الأسابيع الأخيرة، رغم بدايته القوية، ومشاركته أساسياً في أول 4 مباريات بالدوري وتسجيله هدفاً، وصناعته هدفين خلالها.

غير أن الموقع أقر أن إنريكي عنده أسبابه فيما يتعلق بأسينسيو على وجه التحديد، خاصة بعد عودة المهاجم البرتغالي جونسالو راموس من الإصابة، وتألق الفرنسي ديزيري دووي في الهجوم.

ورغم أن أسينسيو لعب ما مجمله 10 مباريات أساسياً من 15 مباراة في مختلف المسابقات، إلا أنه لم يلعب إلا 11 دقيقة فقط، خلال آخر5 مباريات لعبها سان جيرمان في ديسمبر، بل إنه لم يكن موجوداً في قائمة الفريق الذي واجه لانس في دورالـ 32 لكأس فرنسا، وفاز بصعوبة بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، وجلس أسينسيوعلى «دكة البدلاء» في آخر 4 مباريات بالدوري.

ومن جانبها، كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أسباب استبعاد إنريكي للاعب إسينسيو، قائلة: يبدو أن المدير الفني قرر التخلص من أسينسيو بسبب «تراخيه وكسله» في التدريبات، حيث لم يكن يبدو متحمساً خلالها، وكأنه يحتج على عدم إشراكه في المباريات الأخيرة.

وترددت أنباء عن تفكيرأسينسيو في الرحيل هذا الشتاء، بل إن الصحف الإسبانية ذكرت أن أسينسيو معروض على برشلونة وأتلتيكو مدريد، وإذا كان ذلك حقيقياً، فإن المستفيد الأول هو سان جيرمان الذي يثأر بذلك من ريال مدريد، في صورة أسينسيو لاعب الريال السابق، والحاصل مع «البلانكوس» على 3 بطولات دوري أبطال.

وطلبت صحافة إسبانيا الموالية لـ «الميرينجي» من أسينسيو الرحيل، لكونها ليست سعيدة بجلوس أحد نجومها الموهوبين على «الدكة» في فرنسا، وقالت ماركا: حان الوقت لرحيل أسينسيو عن الباريسي، أما صحيفة آس، فقد تحدثت عن أسينسيو «الغامض»، وقالت، إن مستقبله قد يتحدد بعيداً عن العاصمة الفرنسية هذا الشتاء.