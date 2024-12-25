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الرياضة

4 مواهب محلية ضمن أفضل لاعبي شباب العالم 2024

4 مواهب محلية ضمن أفضل لاعبي شباب العالم 2024
25 ديسمبر 2024 10:19

مراد المصري (أبوظبي)
ظهر 4 من لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين، في قائمة أفضل اللاعبين الشباب الموهوبين تحت سن 20 عاماً، ضمن أبرز الدوريات حول العالم لعام 2024، وذلك وفق التقرير السنوي الذي أصدره المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.
وقامت الدراسة بتحليل أداء اللاعبين في مختلف المراكز على أرضية الملعب، ومنح علامات وفق تقييم الأداء، وتواجد مارو كاتينيتش لاعب الشارقة بالمركز 15 بمؤشر أداء 70.5 لأفضل قلوب الدفاع، الذين يساهمون في عملية بناء اللعب، فيما جاء كوماري درامان كوماري في المركز التاسع في مركز قلب الدفاع في عملية المساهمات الدفاعية بالمجمل بمؤشر أداء يبلغ 74.2، وجاء ريتشارد أكونور لاعب الجزيرة بالمركز 11 بمؤشر أداء يبلغ 74، على صعيد لاعبي مركز الظهير أو الجناح الأيسر، فيما احتل موسى ندياي لاعب النصر المركز 11 في ترتيب لاعبي مركز الظهير أو الجناح الأمين، وذلك بمؤشر أداء يبلغ 71.1.
وفي الدراسة نفسها برز عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة، فاحتل الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة صدارة أفضل لاعبي مركز قلب الدفاع على صعيد التكامل في الأداء بمؤشر أداء يبلغ 90.2، وجاء زميله لامين يامال في صدارة أفضل لاعبي مركز الجناح الأيمن من الناحية الهجومية بمؤشر أداء يبلغ 93.3، والتركي أردا جولر لاعب ريال مدريد في المركز الأول لأفضل مهاجم أيمن على صعيد التسديد والتمريرات الحاسمة بمؤشر 81.4، وصامويل أوموروديون لاعب بورتو كأفضل رأسة حربة هجومي بمؤشر أداء 83.

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