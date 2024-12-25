الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب شباب الجودو يغادر إلى معسكر السعودية الخميس

منتخب شباب الجودو يغادر إلى معسكر السعودية الخميس
25 ديسمبر 2024 10:38

أبوظبي (الاتحاد)
تغادر ظهر غدٍ الخميس عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخب شباب الجودو، متوجهة إلى السعودية، لإقامة معسكر خارجي قصير، يستمر حتى 4 يناير المقبل، ضمن برنامج لجنة الجودو المحلية للفئات العمرية.
ويخوض منتخبنا بمعسكره الخارجي مباراتين وديتين يجرى العمل على الترتيب لهما، بجانب التدريبات الصباحية والمسائية، استعداداً للمشاركات المقبلة، ضمن برامج البطولات العربية والخليجية والآسيوية للفئات العمرية لعام 2025.
يرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف نشاط الجودو المحلي، وتضم معه شعبان السيد، المدير الفني للاتحاد إدارياً، والمدرب جعفر النخلي، و10 لاعبين هم سالم سيف اليماحي، مسعود محمد المسماري، عبدالله خالد المسماري وانس خماس اليماحي وعبدالله سمير كياني (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، محمد وليد النقبي، حميد عبدالله مراد وبطي أحمد الهاشمي (نادي خورفكان الرياضي)، حميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي (كلباء).
ووجّه رئيس بعثة منتخب شباب الجودو الشكر إلى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد على اهتمامه المستمر بقطاع الناشئين والشباب والبراعم الذي يمثل مستقبل اللعبة، متمنياً أن يحقق معسكر السعودية أهدافه الفنية والمجتمعية والمعنوية، وشكر الأشقاء في المملكة على ترحيبهم واهتمامهم وتعاونهم المستمر.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يختتم معسكر جورجيا ويغادر إلى فيينا
«دولي الجودو» يُهنئ «الإماراتي» بنجاحات 2024
الجودو
اتحاد الجودو
المملكة العربية السعودية
محمد بن ثعلوب الدرعي
آخر الأخبار
تعبيرية
الأخبار العالمية
تحطم طائرة ركاب في كازاخستان
اليوم 11:53
برعاية نهيان بن زايد.. بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق السبت
الرياضة
برعاية نهيان بن زايد.. بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق السبت
اليوم 11:51
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد
اليوم 11:49
منصور بن زايد
علوم الدار
منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم
اليوم 11:37
دي ليخت ويونايتد في «سباق مع الزمن»
الرياضة
دي ليخت ويونايتد في «سباق مع الزمن»
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©