منتخب شباب الجودو يغادر إلى معسكر السعودية الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر ظهر غدٍ الخميس عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخب شباب الجودو، متوجهة إلى السعودية، لإقامة معسكر خارجي قصير، يستمر حتى 4 يناير المقبل، ضمن برنامج لجنة الجودو المحلية للفئات العمرية.

ويخوض منتخبنا بمعسكره الخارجي مباراتين وديتين يجرى العمل على الترتيب لهما، بجانب التدريبات الصباحية والمسائية، استعداداً للمشاركات المقبلة، ضمن برامج البطولات العربية والخليجية والآسيوية للفئات العمرية لعام 2025.

يرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف نشاط الجودو المحلي، وتضم معه شعبان السيد، المدير الفني للاتحاد إدارياً، والمدرب جعفر النخلي، و10 لاعبين هم سالم سيف اليماحي، مسعود محمد المسماري، عبدالله خالد المسماري وانس خماس اليماحي وعبدالله سمير كياني (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، محمد وليد النقبي، حميد عبدالله مراد وبطي أحمد الهاشمي (نادي خورفكان الرياضي)، حميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي (كلباء).

ووجّه رئيس بعثة منتخب شباب الجودو الشكر إلى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد على اهتمامه المستمر بقطاع الناشئين والشباب والبراعم الذي يمثل مستقبل اللعبة، متمنياً أن يحقق معسكر السعودية أهدافه الفنية والمجتمعية والمعنوية، وشكر الأشقاء في المملكة على ترحيبهم واهتمامهم وتعاونهم المستمر.