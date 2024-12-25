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الرياضة

أوسكار يعود إلى «نادي الطفولة» بعد 14 عاماً

أوسكار يعود إلى «نادي الطفولة» بعد 14 عاماً
25 ديسمبر 2024 10:59


لندن (أ ب)
عاد أوسكار لاعب الوسط السابق لتشيلسي الإنجليزي إلى نادي طفولته ساو باولو بعد رحلة احترافية استمرت 14 عاما، وتضمنت اللعب في الدوري الصيني.

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ونشر جوليو كاساريس رئيس ساو باولو صورة عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، تظهره رفقة أوسكار 33/ عاما/ لاعب منتخب البرازيل سابقا، ووصف صفقة انتقال اللاعب إلى ساو باولو بأنها «صفقة سوبر».
وبعد ذلك بدقائق توجه أوسكار بالشكر إلى نادي شنغهاي بورت حيث لعب معه لثمان مواسم. وقال أوسكار: أغادر وقلبي مليء بالامتنان والفخر بكل ما حققناه معا. وانضم أوسكار إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر، ولم يكشف اللاعب أو النادي عن مدة العقد، لكن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن العقد يمتد لثلاثة أعوام.
وعاد أوسكار إلى ساو باولو الذي رحل عنه من أجل الانضمام إلى إنترناسيونال الإيطالي في 2010، وفي 2012 انتقل أوسكار إلى تشيلسي وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وانضم أوسكار إلى شنغهاي في منتصف موسم 2016 -2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 73 مليون دولار، وفاز معه بلقب الدوري الصيني ثلاث مرات وأصبح معشوقا للجماهير في آسيا. وشارك أوسكار مع منتخب البرازيل في مونديال 2014 حيث سجل الهدف الوحيد لبلاده خلال الهزيمة الكارثية 1 7/ أمام ألمانيا في المربع الذهبي. 

 

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