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الرياضة

«الفورمولا 4» و«الفلاي بورد» في أبوظبي الأحد

«الفورمولا 4» و«الفلاي بورد» في أبوظبي الأحد
25 ديسمبر 2024 11:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم الأحد المقبل على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفورمولا 4»، وبطولة «الإمارات للفلاي بورد»، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتأتي هذه الفعاليات، ضمن أجندة النادي الرياضية المليئة بالإثارة والتحدي، التي تسعى لتعزيز قوة وحضور الرياضات البحرية في الإمارات.
وتشهد بطولة الإمارات للفورمولا 4 مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها، حيث تضم القائمة مشاركين من الإمارات، السودان، الكويت، والسعودية، في لوحة تعكس التنوع والتنافسية الكبيرة لهذه البطولة.
ومن أبرز الأسماء المشاركة سلطان الفلاحي، مهند عدنان البخاري، عبيد مبارك، خالد عباس، سيف الشويهي، والمتسابقة الإماراتية علياء فيروز في أول مشاركة في هذه المنافسة لفتاة إماراتية، أبو بكر المري، خالد الزرعوني، محمد بن حسين، خالد المازمي، محمد الحمادي، سالم اليافعي، عصمت معاني، عز الدين إبراهيم، وراشد الدواس، ويتنافس هؤلاء المتسابقون على إحراز أفضل الأوقات، وتقديم أداء متميز يعكس مهاراتهم العالية.
أما بطولة الإمارات للفلاي بورد، فتشهد مشاركة رياضيين مميزين، حيث يتنافس المشاركون على تقديم عروض باهرة تجمع بين التوازن والمهارة، باستخدام تقنيات حديثة تُبرز قدراتهم على التحكم في المياه، وتُعد البطولة منصة مثالية لإبراز مواهب الشباب وتحفيزهم على دخول هذه الرياضة المثيرة.
وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في النادي أن التحضيرات اكتملت لاستضافة هذا الحدث الكبير، مع توفير التسهيلات كافة لضمان نجاح البطولة.
وأوضح الظاهري أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على إمكانات العاصمة أبوظبي في استضافة أبرز الفعاليات البحرية، وتعكس التزام النادي بدعم الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.
ومن المتوقع أن تستقطب البطولة جمهوراً واسعاً من عشاق الرياضات البحرية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة تسلط الضوء على أبرز لحظات السباق والعروض الباهرة للمشاركين.

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