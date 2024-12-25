10 لاعبين في قائمة منتخب الأثقال إلى «عربية الدوحة»



أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب لوطني لرفع الأثقال للمشاركة في البطولة العربية، وكأس قطر بالدوحة، في الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر الحالي، وتضم البعثة التي يترأسها محمد خميس النقبي، الأمين العام لاتحاد اللعبة، وخليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي ومساعده محمد فتحي، و10 لاعبين منهم 8 لاعبين من نادي أبوظبي لرفع الأثقال، يتقدمهم الثنائي مؤيد النجار (فوق 109كجم) وعز الدين الغفير (109 كجم)، ويشاركان في البطولتين على مستوى فرق الرجال، وزهرة الهاشمي (49 كجم)، بشائر الأحبابي (59 كجم)، مي المدني (64 كجم)، ويشارك في منافسات السيدات بالبطولتين أيضاً، بجانب 5 لاعبين يشاركون في البطولة العربية فقط على صعيد الشباب زايد النعيمي (55 كجم)، والناشئين ثنيان عمر الحمودي (49 كجم)، زايد العامري (55 كجم)، سعيد قصاب (81 كجم)، علي ناصر الحميري (96 كجم).

وقال محمد خميس النقبي، رئيس البعثة: إن المشاركة تمثل فرصة جيدة للمنافسة على صعيد فريقي الرجال والسيدات، واكتساب الخبرات في مثل هذه البطولات للناشئين والشباب الذين يمثلون قاعدة اللعبة، ويشاركون للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة تنافسية، وهي خطوة جيدة في طريق البناء الذي ينتهجه نادي أبوظبي لرفع الأثقال بالتعاون مع الاتحاد.

وأضاف: نأمل أن تكون المشاركة مميزة، خاصة أن النسخة الأخيرة من البطولة العربية شهدت حصاد 6 ميداليات ذهبية على مستوى الرجال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ونأمل أن يعيد النجار والغفير الكرة، ويعودان بذهب الأوزان الثقيلة، وكما نأمل التوفيق لفرق السيدات والشباب والناشئين في تحقيق نتائج جيدة.

من جهته، قال ماهر قربي، مدرب نادي أبوظبي: الاستعدادات مكتملة للمنافسة القوية على مستوى المستويات. جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية ونفسية جيدة، ويملكون الحافز لتقديم مردود يقودهم إلى منصات التتويج، بالتأكيد نعول كثيراً على لاعبي الخبرة في تحقيق النتائج، ووثقتنا كبيرة في أن اللاعبين الصغار يستطيعون التميز، خاصة أن فترة تأهيلهم وإعدادهم استمرت لأشهر طويلة، وفي كل الأحوال، فإن الحدث مناسبة جيدة ليس للفوز فقط، بل للعودة أيضاً بخبرات تساعد على التطور في المستقبل.