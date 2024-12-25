برعاية نهيان بن زايد.. بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية»، من السبت المقبل حتى 19 يناير 2025، بهدف دعم رياضة الرماية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها بشكل مستمر.

جاء ذلك عقب توقيع محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، اتفاقية تعاون للأشراف على تنظيم بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية»، أمس الأول، في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بأبوظبي، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز ودعم مكانة الرماية كرياضة تراثية رائدة في دولة الإمارات، حيث تُقام منافسات البطولة في منتجع الفرسان، ونادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي ستستقطب محبي الرماية من مختلف الفئات العمرية.

وأكد محمد سهيل النيادي، أهمية اتفاقية التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تهدف بالمقام الأول، إلى دعم رياضة الرماية بالأسلحة المرخصة، والتي تعد جزءاً من تراثنا العريق، ولها جمهورها وحضورها الكبير بين أفراد مجتمع الإمارات، كما أن البطولة تتيح الفرصة أمام محبي هذا النوع من الرياضات، لخوض التحديات وسط أجواء مفعمة بروح التنافس والاحترافية، وتعمل على تطوير قدرات المتنافسين، إذ ستنظم وفقاً لضوابط ومعايير لائحة بطولة «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة».

وتقدّم بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها على تعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الثقافية والاجتماعية، معرباً عن شكره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على رعايته للبطولة وحرصه على تطويرها بشكل مستمر، ودعمها لتصل إلى العالمية.

بدوره، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأهمية التعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة للأشراف على تنظيم بطولة أبوظبي الكبرى للرماية، والعديد من البطولات المرتقبة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالرياضة في الإمارة، ودعم رياضة الرماية، التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

وأكد أن البطولة تمثل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الرماية وصقل مهاراتهم، مشيداً بالتعاون المثمر مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، لتنظيم حدث رياضي يليق باسم ومكانة أبوظبي، كوجهة رياضية عالمية، حيث سيبذل المجلس قصارى جهده لضمان نجاح البطولة على الأصعدة كافة، بما يعكس التزام المجلس بتطوير رياضة الرماية ودعمها.

وتبدأ التصفيات يوم السبت المقبل في منتجع الفرسان، لفئة «السكتون- رجال وسيدات وناشئين»، وفئة «المسدس 9 ملم»، وتتواصل في نادي الظفرة يومي 4 و5 يناير، لفئة «السكتون - رجال وسيدات وناشئين»، وبندقية «223»، وبندقية «308»، وتتواصل التصفيات في ونادي العين للفروسية والرماية والجولف من 10 إلى 12 يناير، لفئة «السكتون - رجال وسيدات وناشئين»، وفئة «المسدس 9 ملم»، وبعد انتهاء التصفيات ستقوم اللجنة، باختيار أفضل ثلاثين علامة، من كل فئة في مرحلة التصفيات من جميع الأندية، وتأهيلها لنهائيات البطولة.



رابط التسجيل

يمكن للراغبين بالمشاركة في البطولة، التسجيل عبر الموقع الرسمي لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة (whso.gov.ae)، حيث يمكن للرامي تعبئة طلبة المشاركة وللتعرف أكثر على البطولة ومتابعة جميع أخبارها، يمكنكم متابعة جميع أخبار البطولة على منصات مجلس أبوظبي الرياضي.