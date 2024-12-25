الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشواحيف» تبحر في مهرجان خورفكان البحري

«الشواحيف» تبحر في مهرجان خورفكان البحري
25 ديسمبر 2024 12:15

 
خورفكان (الاتحاد) 
أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان خورفكان البحري بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» التي تنطلق السبت المقبل، ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الثانية، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية، وبدعم ورعاية من «ماج القابضة».
وأكدت اللجنة أن الاستعدادات للحدث تسير على قدم وساق، والبطولة تستهدف تعزيز الرياضات البحرية وتسليط الضوء على التراث البحري للإمارات، وإعداد الكوادر الوطنية الشابة من خلال برامج متخصصة في التحكيم والإشراف على تنظيم السباقات. 

أخبار ذات صلة
أكثر من 3000 زائر للموسم المسرحي لمركز ربع قرن بالشارقة
كهرباء الشارقة تنفذ القائمة الثالثة لمبادرة ترشيد المنازل

ويسعى اتحاد الرياضات البحرية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في إدارة البطولات، من خلال توفير التدريب اللازم وإتاحة الفرص لهم لاكتساب الخبرات العملية في هذا المجال الحيوي. ويؤكد المهرجان، من خلال هذه البطولة، مكانة خورفكان كوجهة رياضية وتراثية بارزة تحتفي برياضات البحر وتاريخها العريق.

الشواحيف
خورفكان
السباقات البحرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:37
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
الرياضة
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
اليوم 14:36
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
اليوم 14:32
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اقتصاد
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اليوم 14:13
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
الرياضة
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©