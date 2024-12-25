«الشواحيف» تبحر في مهرجان خورفكان البحري



خورفكان (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان خورفكان البحري بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» التي تنطلق السبت المقبل، ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الثانية، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية، وبدعم ورعاية من «ماج القابضة».

وأكدت اللجنة أن الاستعدادات للحدث تسير على قدم وساق، والبطولة تستهدف تعزيز الرياضات البحرية وتسليط الضوء على التراث البحري للإمارات، وإعداد الكوادر الوطنية الشابة من خلال برامج متخصصة في التحكيم والإشراف على تنظيم السباقات.

ويسعى اتحاد الرياضات البحرية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في إدارة البطولات، من خلال توفير التدريب اللازم وإتاحة الفرص لهم لاكتساب الخبرات العملية في هذا المجال الحيوي. ويؤكد المهرجان، من خلال هذه البطولة، مكانة خورفكان كوجهة رياضية وتراثية بارزة تحتفي برياضات البحر وتاريخها العريق.