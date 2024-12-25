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الرياضة

الفهيم يقود زورق فيكتوري في «فورمولا 2025»

الفهيم يقود زورق فيكتوري في «فورمولا 2025»
25 ديسمبر 2024 15:00


دبي (الاتحاد)

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جدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التعاقد مع بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم ليكون أحد سفراء فريق فيكتوري في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا-1 في الموسم الجديد 2025، ليواصل مشواره الناجح في بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الثالث على التوالي بعد التطور المستمر الذي اظهره في الموسمين 2023-2024.
وسجل بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم ظهوراً جيداً في الموسم المنصرم 2024 على متن زورق فيكتوري 3 واستطاع إنهاء الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، وأسهم بالتالي في حصول فريق فيكتوري على المركز الرابع في الترتيب العام للفرق برصيد 123.5 نقطة.
وعبر أحمد عبدالكريم الفهيم عن سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع فريق فيكتوري، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والإدارية التنفيذية بقيادة محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، على تجديد الثقة.
وقال الفهيم إن روح الفريق الواحد التي تسود أروقة فيكتوري تخلق بيئة محفزة، مشيداً بتعاون الجهازين الإداري والفني، بإشراف أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج، والوصول إلى أفضل أداء ممكن، وتسجيل الحضور المشرف في مختلف البطولات.

الفيكتوري تيم
الفيكتوري
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
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