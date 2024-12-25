إيفنبرج: كومباني المدرب الذي يحتاجه البايرن بالضبط



برلين (د ب أ)

أشاد شتيفان إيفنبرج، لاعب الوسط السابق في فريق بايرن ميونيخ لكرة القدم السابق، بالبلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق البافاري، بعد أن أكمل أول 6 أشهر في مسيرته مع النادي العريق.

وكتب إيفنبرج في عموده على موقع (تي-أون لاين) الإخباري الألماني: «كومباني يؤدي وظيفته في بايرن بهدوء وجدية سواء خلال تحقيق الانتصارات أو تلقي الهزائم»، أضاف إيفنبرج «بعد المواسم القليلة الماضية المضطربة، أثبت كومباني أنه المدرب الذي يحتاجه بايرن بالضبط».

وتولى كومباني مهمة تدريب بايرن وسط شكوك بشأن قدراته لاسيما بعد هبوط فريقه السابق بيرنلي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) في تجربته الأخيرة قبل تعيينه مدرباً للفريق الألماني، الذي خرج خالي الوفاض دون ألقاب الموسم الماضي، لأول مرة منذ عقد من الزمان تحت قيادة مديره الفني السابق توماس توخيل. ويعتقد نجم الكرة الألمانية السابق أن كومباني يجمع بين السلطة الطبيعية والمعرفة المتخصصة، حيث تحدث عنه قائلا «إنه دائماً يصل إلى قلب الموضوع، ويحافظ على الهدوء اللازم».

وتابع «يمكنك أخيرا أن ترى فلسفة لعب واضحة مرة أخرى. هذه هي الطريقة التي يحتاج إليها البطل التاريخي للدوري الألماني من أجل إدارة الأمور». ورغم ذلك، فإن الأمر كان من الممكن أن يختلف نسبياً حال خسر بايرن أمام لايبزج في مباراته الأخيرة خلال عام 2024، وفقا لإيفنبرج.

وشدد إيفنبرج «لو خسروا أمام لايبزج، لشهدت فترة أعياد الميلاد حالة من عدم الاستقرار على الرغم من هدوء كومباني». وأنهى إيفنبرج عموده، عقب فوز بايرن الكاسح 5/ 1 على لايبزج في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني (بوندسليجا) قبل العطلة الشتوية، قائلاً: «إنها نهاية جديرة بالاهتمام للعام، وهي مهمة للغاية بالنسبة لبايرن».

ويتربع بايرن على قمة جدول ترتيب بوندسليجا حاليا برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، الذي توج بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي.