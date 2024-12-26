السعودية تستبعد ياسر الشهراني من «خليجي 26»



الكويت (د ب أ)



تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية، قبل المواجهة المنتظرة أمام العراق، في آخر جولات دور المجموعات في كأس الخليج العربي «خليجي 26».

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وأفاد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بأن قرار رينارد، جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة بالبطولة.

ويلتقي «الأخضر» مع العراق السبت المقبل، في مباراة يدخلها المنتخب السعودي بفرصتين، إما الفوز أو التعادل، من أجل العبور إلى الدور قبل النهائي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثالث، بينما تتصدر البحرين المجموعة بـ6 نقاط، وضمنت التأهل إلى قبل النهائي.