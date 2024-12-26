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الرياضة

4 فرق في «دولية الجزيرة» لشباب السلة

4 فرق في «دولية الجزيرة» لشباب السلة
26 ديسمبر 2024 13:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم الخميس بطولة الجزيرة الدولية الثالثة لكرة السلة للشباب، التي يستضيفها نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري، في صالة الألعاب الجماعية بالنادي، بمشاركة الجزيرة، والأهلي والمنامة البحرينيين، والعامرات العُماني.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تقام مباراة الافتتاح بين الجزيرة والأهلي، بينما تجمع المباراة الثانية بين المنامة والعامرات، وفي اليوم الثاني يلتقي الأهلي والمنامة، ثم الجزيرة مع العامرات.
وتحصل جميع الفرق على يوم للراحة، قبل مباريات اليوم الأخير التي تقام بين العامرات والأهلي، ثم الجزيرة والمنامة، ويُتوج الفريق الأكثر جمعاً للنقاط بالميداليات الذهبية، بينما يحصل الثالث والرابع على الفضية والبرونزية.
وقال المهندس عبدالله فرج، مشرف فريق كرة السلة بنادي الجزيرة: «أتوجه بالشكر لإدارة النادي على دعمها الكريم وتوجيهاتها بتوفير كل سبل النجاح لهذه البطولة التي تجمع أندية خليجية شقيقة في أجواء تنافسية وأخوية، والتي تقدم فائدة فنية كبيرة للاعبين الشباب المشاركين، والأجهزة الفنية لهذه الفرق، وكذلك داعم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي الذي عودنا على المبادرة بتوفير الدعم والرعاية لكل المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تنفذها الأندية المنضوية تحت لوائه، وعودنا أيضاً على تسخير الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح هذه البطولات والمبادرات».
وأضاف: «أكملت جميع الفرق المشاركة استعداداتها، وبلغت مرحلة الجاهزية التامة لانطلاق المباريات، كما أن جميع الملاعب والمرافق أصبحت مهيأة بالكامل لاستضافة مباريات وتدريبات الفرق، وأيضاً لاستضافة الجمهور الرياضي عموماً، ومحبي كرة السلة بشكل خاص للحضور، والاستمتاع بالمباريات، وتقديم الدعم المعنوي للاعبين الشباب، وواثقون بأن البطولة ستحقق في نسختها الثالثة نجاحاً فنياً ورياضياً لا يقل عن النجاح الذي حققته النسخ السابقة».

 

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