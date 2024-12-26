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الرياضة

منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة العربية بالأردن

منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة العربية بالأردن
26 ديسمبر 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في البطولة العربية من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، وتستهدف الفئات العمرية تحت 14 سنة، والناشئين، والشباب، وتحت 21 عاماً، إضافة إلى الرجال والسيدات.
يشارك منتخبنا بطموحات كبيرة لحصد نتائج متميزة، وسط منافسات قوية تجمع نخبة المنتخبات، ويترأس بعثة المنتخب المهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، وأحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات الوطنية.
وتضم البعثة 9 لاعبين ولاعبات مشاركين في مختلف الفئات والأوزان، وهم ندى خميس تحت 14 سنة وزن فوق 52 كجم، وفيصل الخالدي لفئة الناشئين وزن فوق 70 كجم، وخالد الكندي لفئة الناشئين وزن تحت 63 كجم، وهدى حاتم لفئة الناشئات وزن تحت 47 كجم، وعلي صالح لفئة الشباب وزن تحت 68 كجم، وراشد الصريدي لفئة الشباب وزن تحت 61 كجم، وشيخة اليافعي.
وفي منافسات الكاتا لفئتي الشابات والسيدات، وسيف القايدي تحت 21 سنة وزن تحت 84 كجم، وإبراهيم بخيت لفئة تحت 21 سنة والرجال وزن تحت 60 كجم.
وأعرب اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ثقته في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز، وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية، لكنها فرصة لإبراز قدرات وإمكانات منتخب الإمارات.
وتعقد على هامش البطولة، اجتماعات للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ويتم خلالها استعراض خطة الاتحاد المقبلة، بجانب دورة للحكام بإشراف الاتحاد العربي.

 

الإمارات
الكاراتيه
الأردن
عمان
ناصر الرزوقي
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