بوستيكوجلو متفائل بإنقاذ توتنهام!



لندن (د ب أ)



يظل أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، متفائلاً بقدرته على إنقاذ موسم توتنهام وصنع شيء متميز بالنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن توتنهام يدخل مباراته الأخيرة في 2024 على أرضه أمام وولفرهامبتون في حالة سيئة، ويواجه قائمة سيئة بنفس القدر من الغائبين، مع تأكد غياب ثمانية لاعبين من المباراة التي تقام بالدوري الممتاز الأحد.

كان توتنهام يتواجد في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي وأرسنال، بعد الفوز 4-صفر على مانشستر سيتي يوم 23 نوفمبر، ولكن منذ تلك المباراة، تعرض للكثير من الإصابات في أكثر شهر ازدحاماً بالمباريات.

وبعد الخسارة صفر-1 أمام نوتنجهام فورست في «البوكسينج داي»، ابتعد توتنهام بفارق 11 نقطة خلف نوتنجهام فورست، بقيادة نونو إسبيريتو سانتو، حيث كانت هذه الخسارة هي الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري.

ولكن بوستيكوجلو يتواجد مع توتنهام في الدور قبل النهائي بكأس الرابطة، وفي طريقه لحجز مقعده في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي.

هذا يمنح المدرب البالغ من العمر 59 عاماً أسباباً للتفاؤل بعد ديسمبر المرهق.

وقال بوستيكوجلو: «أفهم أن الناس ينظرون إلى وضعي، يجب عليه أن يفعل شيئاً أو سيواجه مشكلة، لكنني لا أفكر بهذه الطريقة، ليست هذه طريقتي في التفكير». وأضاف: «لست قلقاً بشأن هذا الجانب من منصبي مثلما قلت، ما يثيرني بشأن هذا المنصب، وما أحبه فيما أفعله هو الإمكانات التي يمكنك من خلالها خلق شيء متميز، وهذا ما سأحاول فعله».

وقال: «مركزنا في الدوري غير جيد، ولكنه قريب للغاية من فرق المقدمة، وليس بعيداً للغاية، نتواجد في الدور قبل النهائي بكأس الرابطة، وما زلنا في مركز جيد للغاية في أوروبا، وهناك أيضاً كأس الاتحاد الإنجليزي».

وأضاف: «لا يزال هناك كل شيء للعب من أجله هذا العام، لجعله موسماً يمكننا تحقيق النجاح فيه، لكننا بحاجة إلى بعض المساعدة، اللاعبون بحاجة إلى المساعدة بشكل أكبر، والنادي يعمل بجد لمحاولة تحقيق ذلك».