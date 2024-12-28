«الأم بنتشيتش» تحتفل بالفوز الأول منذ «فلاشينج ميدوز 2023»!



سيدني (أ ف ب)



فازت السويسرية بليندا بنتشيتش، العائدة إلى الملاعب الشهر الماضي عقب إنجاب طفل في أبريل الماضي، بأول مباراة لها منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، عندما تغلبت على الفرنسية كلويه باكيه 6-3 و6-1 في سيدني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في مسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في التنس.

وأطاحت النجمة السويسرية البالغة من العمر 27 عاماً، والمصنفة رابعة عالميا سابقاً والتي تحتل الآن المرتبة 487، بسهولة بمنافستها على ملعب كين روزوول أرينا في سيدني، محققة فوزها العاشر في آخر 11 مباراة.

وعادت بنتشيتش البالغة من العمر 27 عاماً، والمتوّجة بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، إلى الملاعب في نوفمبر الماضي وشاركت في دورات منخفضة المستوى، وكان فوزها اليوم هو الأول في دورات وبطولات رابطة اللاعبات المحترفات منذ فوزها في الدور الثالث من فلاشينج ميدوز عام 2023، عندما تغلبت على الصينية جو لين 7-6 و2-6 و6-3، قبل أن تخرج على يد الرومانية سورانا سيرستيا بخسارتها 3-6 و3-6.

خسر مواطنها دومينيك سترايكر أمام أوجو أومبير 3-6 و5-7، قبل أن تنجح معه في حسم مباراة الزوجي المختلط على إدوار روجيه-فاسلان وإليكسيان ليشيما 6-1 و7-6، ومنحا الفوز لسويسرا.

وقالت بنتشيتش إن فوزها على باكيه التي دخلت قائمة أفضل 100 لاعبة لأول مرة العام الماضي، كان مشجعاً.

وأضافت المتوجة بثمانية ألقاب في مسيرتها الاحترافية «أنا متحمسة حقا للعودة، بالطبع، لقد شعرت ببعض التوتر في البداية، لذا أنا سعيدة لأنني تقبلت ذلك وحاولت القتال من أجل الفوز».

وتابعت «وبعد ذلك، شعرت أن الأمور سارت بسلاسة، وأصبحت أكثر هدوءاً، وكنت أكثر قدرة على التركيز على لعبي».