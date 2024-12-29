الظاهري: «أبوظبي للرياضات المائية» يودع العام بإنجازات رائعة

أبوظبي (الاتحاد)



يودع نادي أبوظبي للرياضات المائية عام 2024، بالعديد من المحطات البارزة، حيث اختتمه ببطولة «أبوظبي سويم فور لايف» الدولية، والتي شهدت مشاركة 1000 سباح وسباحة من مختلف الأعمار والفئات، مما يعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه النادي في تنظيم الأحداث الرياضية.

وقال خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة النادي: «عام 2024 نعتبره استثنائياً في تاريخ النادي، حيث نجحنا في حصد العديد من الإنجازات التي تعكس التزامنا بتطوير رياضات السباحة على الصعد كافة، من البطولات العالمية والمحلية، إلى ورش العمل والدورات التدريبية، وأظهرنا قدرة كبيرة على تنظيم الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالي التي تسهم في إبراز مواهب لاعبينا على الساحة الدولية».



وأضاف: «أبرز إنجازاتنا يتمثل في تنظيم بطولة أبوظبي سويم فور لايف، التي أطلقها نادي أبوظبي للرياضات المائية، لدعم وتطوير قطاع السباحة في الإمارة، وتوسيع قاعدة المشاركة في أنشطة السباحة والرياضات المائية، وضمت سلسلة سويم فور لايف هذا العام 5 مراحل خلال يناير ومارس وأبريل ويونيو، وأكتوبر، وشهدت السلسلة مشاركة1881 سباحاً وسباحة من مختلف الفئات العمرية، وحضور بلغ 6722 متفرجاً، واختتمنا العام ببطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولي بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة، وحضور تجاوز 6 آلاف متفرج خلال أيام البطولة من 13 إلى 15 ديسمبر.

وأشار الظاهري إلى أن البطولة الدولية لها العديد من المخرجات المهمة، منها تحسين الأداء الرياضي، وتبادل الخبرات، وزيادة المشاركة، وتعزيز الخبرات التنظيمية، وبناء شراكات، وتعزيز السياحة الرياضية، وتشجيع الشباب.