محمد بن راشد بن محمد بن راشد يعطي شارة انطلاقة «بطولة السلم»



مراد المصري (أبوظبي)



قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإعطاء شارة انطلاقة سباق «سيف الشرف» للدراجين الهواة الإماراتيين، اليوم الأحد، والذي دشن فعاليات فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تبلغ 3.5 مليون درهم.

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بزيارة قرية البطولة، والاطلاع على التحضيرات التي قامت بها اللجنة المنظمة العليا للسباق الذي امتد لمسافة 143 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وشهد المسار المرور بمناطق جديدة ضمن جهوده إبراز أجمل المناطق التي تزخر بها دبي.



وتميز السباق بالأجواء الاحتفالية، وتم إطلاق مسمى «سيف الشرف» عليه، احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

وعلى صعيد النتائج، حقق فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي تفوقاً مزدوجاً على صعيد الفردي والفرقي، بعدما تُوج دراجو الفريق بالمراكز الثلاث الأولى للفردي، ونال اللقب عبد العزيز صلاح، يليه زميله راشد محمد البلوشي بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً هلال الحربي من نفس الفريق، وبهذه النتائج جاء فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالمركز الأول في فئة الفرقي، يليه فريق شرطة دبي، وكسب فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «ب» المركز الثالث.

وفي بقية النتائج فاز طارق البلوشي من فريق ياسي في فئة فوق 40 عاماً، وفاز سعود الزعابي المشارك فردي بفئة السبرينت للسرعة في منتصف الطريق.

وشارك في السباق 152 دراجاً، منهم بشكل فردي، أو من الفرق التالية، فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «أ وب»، وفريق شرطة دبي «أ وب»، وفريق جهاز أمن الدولة دبي «أ وب»، وفريق العين للدراجات، فريق الوثبة «أ وب»، وفريق أيروك ريسنج، وفريق أميغو، وفريق بريك أوي، فريق ياسي «أ وب»، وفريق جو ساكلينج دبي وفريق ربدان «أ وب».