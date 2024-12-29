شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة



معتصم عبدالله (دبي)

ضرب شباب الأهلي والشارقة موعداً منتظراً في أولى مباريات نصف نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بالتأهل على حساب النصر والوحدة على التوالي، بعد تعادل «الفرسان» أمام مضيفه النصر 5-5 على استاد آل مكتوم، وفوز الشارقة على ملعبه أمام ضيفه الوحدة 4-2، في إياب ربع النهائي.

وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز شباب الأهلي على النصر 2-0، والوحدة أمام الشارقة 1-0، فيما يستكمل «إياب ربع النهائي» يوم الاثنين، بإقامة مباراتي بني ياس والوصل، والجزيرة والعين، على التوالي، بعدما فاز الوصل ذهاباً 3-1، فيما تفوق العين على الجزيرة 1-0.

ولم يمنع تعادل شباب الأهلي أمام مضيفه «العميد» 5-5، في مواجهة «الديربي القديم»، حسم تأهله الحادي عشر إلى نصف النهائي، مستفيداً من أسبقية الفوز ذهاباً بهدفين، ليصعد بمجموع المباراتين 7-5.

وسجل أهداف «الفرسان» كارتابيا من «ضربة جزاء» في الدقيقة 24، ومؤنس دبور «هاتريك» في الدقائق 43 و55 و66، وماتيوس ليما في الدقيقة 92، فيما سجل للنصر عادل تعرابت في الدقيقة 50، ورينان فيكتور «هدف عكسي» في الدقيقة 57، وعلي مبخوت في الدقيقة 71، و«البديل» مروان ازرقان «هدفين» في الدقيقتين 73 و75.