«خليجي 26».. 262694 متفرجاً في الدور الأول

الكويت (الاتحاد)

شهدت كأس الخليج العربي «خليجي 26»، حضور 262694 متفرجاً في دور المجموعات، وأسفر عن تأهل الكويت وعُمان من المجموعة الأولى، والسعودية والبحرين من المجموعة الثانية.

وتعتبر مباراة الكويت وقطر ضمن الجولة الثالثة هي الأكثر حضوراً في البطولة الحالية، بعدما شهدت حضوراً وصل إلى 57742 مشاهداً، وبعدها مباراة السعودية والعراق بـ 54942 ألف مشجع.

ودخلت البطولة الحالية ضمن أكثر النسخ حضوراً للجماهير عبر التاريخ، حيث يتوقع أن تتجاوز الأعداد الجماهيرية في مباراتي نصف النهائي أكثر من 60 ألف متفرج في المباراتين، وبالتالي تتجاوز البطولة حاجز الـ300 ألف مشجع، ومرشحة للزيادة في المباراة النهائية، خصوصاً حال تأهل «الأزرق» الكويتي صاحب الأرض والجمهور.

وفي الجولة الأولى، سجلت مباراة الكويت وعُمان حضور 42445 مشجعاً، بينما حضر مواجهة الإمارات وقطر حوالي 5000 مشجع، وفي مباراة العراق واليمن 7203 مشجعين، في حين بلغ عدد الحضور في مباراة السعودية والبحرين 7726 مشجعاً. وفي الجولة الثانية، حضر مباراة عُمان وقطر 4552 مشجعاً، بينما استقطبت مباراة الإمارات والكويت 48621 مشجعاً، كما حضر مباراة اليمن والسعودية 9200 مشجع، وسجلت مباراة البحرين والعراق تواجد 13150 مشجعاً.

في الجولة الثالثة، شهدت مباراة الإمارات وعُمان حضور 7813 مشجعاً، بينما كانت مباراة الكويت وقطر الأعلى حضوراً في البطولة بـ 57742 متفرجاً، فيما حضر مباراة العراق والسعودية 54942 مشجعاً، وأخيراً اليمن والبحرين بـ 4300 مشجع.

16 لقباً في «نصف النهائي»

تتنافس 4 منتخبات من أجل خطف تذكرة العبور إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26» بالكويت، ويضم نصف نهائي البطولة منتخبات سبق لها التتويج باللقب، وهي الكويت، السعودية، عُمان، البحرين.

والبداية مع الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 10 مرات، يليه المنتخب السعودي برصيد 3 ألقاب، وهو ثالث أكثر منتخبات الخليج تتويجاً باللقب بعد الكويت «10 ألقاب» والعراق «4 ألقاب»، بينما يملك المنتخب العُماني لقبين، وأخيراً البحرين الذي يملك لقباً وحيداً، وإجمالاً تملك منتخبات نصف النهائي 16 لقباً من 25 نسخة سابقة.