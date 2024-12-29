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الرياضة

يوفنتوس يتألم في «اللحظات الأخيرة»!

يوفنتوس يتألم في «اللحظات الأخيرة»!
29 ديسمبر 2024 23:18

 
تورينو (رويترز)

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سجل المهاجم ريكاردو سوتيل هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليمنح فيورنتينا التعادل 2-2 مع مستضيفه يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل كيفرين تورام هدفين لأصحاب الأرض.
وضع تورام فريقه يوفنتوس في المقدمة بعد 20 دقيقة، حيث أرسل كرة منخفضة عند القائم القريب بعد انطلاقة فردية رائعة، قبل أن يدرك مويزي كين لاعب فيورنتينا التعادل لفريقه قبل الاستراحة بضربة رأس.
واستعاد تورام التقدم ليوفنتوس، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث سجل في الزاوية البعيدة، وذلك من مسافة قريبة، لكن سوتيل أدرك التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من مسافة قريبة.
وظل يوفنتوس في المركز السادس في جدول الترتيب، متساوياً مع فيورنتينا الخامس برصيد 32 نقطة.

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