الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح يقود ليفربول إلى «حفل الخماسية»

صلاح يقود ليفربول إلى «حفل الخماسية»
29 ديسمبر 2024 23:24

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يهنئ جوارديولا
«شارة قيادة» مانشستر يونايتد تعود إلى المدافع


سحق ليفربول مضيفه وستهام يونايتد 5 - صفر، في استاد لندن، ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط، مع تألق محمد صلاح مرة أخرى.
وسجل صلاح هدفاً ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، وصنع هدفين آخرين، ليتفوق ليفربول على مضيفه.
واضطر ليفربول إلى الانتظار 30 دقيقة، قبل أن يفتتح التسجيل، لكن بعد أن منحه لويس دياز التقدم أصبح من المستحيل إيقافه.
ومرر صلاح الكرة إلى كودي جاكبو ليسجل الهدف الثاني لفريقه، ثم عزز الدولي المصري النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة، ليجعل النتيجة 3 - صفر في الشوط الأول. ووسع ترينت ألكسندر أرنولد الفارق بتسديدة غيرت اتجاهها، ثم مرر صلاح كرة رائعة إلى ديوجو جوتا ليختتم يوماً رائعاً لفريق المدرب أرنه سلوت.
ويملك ليفربول 45 نقطة من 18 مباراة، ويأتي الحصان الأسود نوتنجهام فورست في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 19 مباراة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
وستهام
محمد صلاح
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
اليوم 20:56
شعار الهيئة العامة للطيران المدني
علوم الدار
تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية ووفاة قائدها ومرافقه
اليوم 16:44
صلاح يقود ليفربول إلى «حفل الخماسية»
الرياضة
صلاح يقود ليفربول إلى «حفل الخماسية»
اليوم 23:24
وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
علوم الدار
وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 23:19
يوفنتوس يتألم في «اللحظات الأخيرة»!
الرياضة
يوفنتوس يتألم في «اللحظات الأخيرة»!
اليوم 23:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©