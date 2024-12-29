صلاح يقود ليفربول إلى «حفل الخماسية»



لندن (رويترز)



سحق ليفربول مضيفه وستهام يونايتد 5 - صفر، في استاد لندن، ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط، مع تألق محمد صلاح مرة أخرى.

وسجل صلاح هدفاً ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، وصنع هدفين آخرين، ليتفوق ليفربول على مضيفه.

واضطر ليفربول إلى الانتظار 30 دقيقة، قبل أن يفتتح التسجيل، لكن بعد أن منحه لويس دياز التقدم أصبح من المستحيل إيقافه.

ومرر صلاح الكرة إلى كودي جاكبو ليسجل الهدف الثاني لفريقه، ثم عزز الدولي المصري النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة، ليجعل النتيجة 3 - صفر في الشوط الأول. ووسع ترينت ألكسندر أرنولد الفارق بتسديدة غيرت اتجاهها، ثم مرر صلاح كرة رائعة إلى ديوجو جوتا ليختتم يوماً رائعاً لفريق المدرب أرنه سلوت.

ويملك ليفربول 45 نقطة من 18 مباراة، ويأتي الحصان الأسود نوتنجهام فورست في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 19 مباراة.