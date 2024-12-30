رشيد جابر: نستعد لكل السيناريوهات وثقتنا بلاحدود في لاعبينا



الكويت (الاتحاد)

أكد رشيد جابر، المدير الفني لمنتخب عُمان، أن حظوظ جميع المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي «خليجي 26»، متساوية في الحظوظ، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي مساء اليوم في نصف النهائي.

وأضاف: «مباراة كبيرة ومهمة للغاية، هذه المباريات لا تقبل القسمة على اثنين، المنتخب السعودي له تاريخ كبير، ويجب أن نركز طوال اللقاء، ولا نفقد تركيزنا للحظات، لأن التفاصيل الصغيرة تنهي مثل هذه المباريات، ونسعى للتأهل إلى النهائي، وبغض النظر عن من يبدأ المباراة، لدينا ثقة في كل اللاعبين، بالتأكيد غياب لاعب بحجم محمد المسلمي له تأثيره، لكن نحن نتعامل مع منظومة، وأثق في كل اللاعبين، والأخطاء تحدث في كل المنتخبات وليس معنا».

وتابع: «هدفنا الأساسي هو الوصول للنهائي، لكن في السابق دخلنا البطولة، وهدفنا كان تقديم شيء إيجابي، لكننا نلعب في نصف النهائي أمام منتخب كبير مثل السعودية، وبالتالي سيكون التركيز والحضور الذهني مطلوبين لتلك المواجهة، التي تدفعنا لأن نستعد لجميع السيناريوهات، بما فيها اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح».

وأكمل، «الفريق السعودي فريق جيد، ولديه لاعبون جيدون، ونحن أيضاً فريق منظم، ولدينا أسلوبنا الخاص، كما نعرف المنتخب السعودي وإمكاناته، وبخصوص الجماهير في اللقاء لا نشغل بالنا بهذا، واعتدنا على ذلك في بطولات سابقة».

من جانبه، أكد فايز الرشيدي، لاعب منتخب عُمان، صعوبة مباراة منتخب بلاده ضد نظيره السعودي وقال: «لن تكون مباراة سهلة أمام منتخب كبير مثل المنتخب السعودي، تحتاج تلك المواجهة للتضحيات والعطاء، ونستحق الوصول إلى دور الأربعة، وستكون مباراة يستمتع لها الجمهور، وترضي الجماهير العمانية، ونعد بتقديم كل ما نستطيع لكي نسعد الجماهير، خصوصاً أن شخصية الفريق أصبحت تتطور للأفضل».