شباب الأهلي والنصر يتأهبان لـ«القمة الثالثة» في «الديربي القديم»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتأهب قطبا «الديربي القديم»، شباب الأهلي والنصر لخوض «القمة الثالثة» على التوالي بين الفريقين في ظرف أسبوعين فقط، عندما يلتقيان الأحد المقبل على استاد راشد «معقل الفرسان»، ضمن «الجولة 11» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تُعقب مواجهتي الفريقين في مباراتي الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتأهل «الفرسان»، الساعي بقوة إلى حصد اللقب السادس، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، على حساب منافسه «العميد» بعد التعادل المثير 5-5 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد آل مكتوم، في إياب الدور ربع النهائي، واستفاد «الأحمر» من أفضلية الفوز ذهاباً على «الأزرق» بنتيجة 2- 0 على استاد راشد.

وضرب شباب الأهلي موعداً منتظراً أمام الشارقة في نصف النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، بعدما تأهل «الملك» بدوره بالفوز على ضيفه الوحدة 4-2، في إياب الدور ربع النهائي، معوضاً خسارته مباراة الذهاب 0-1 على ملعب الوحدة.

ونجح «الفرسان» في فض الاشتباك مع منافسه «العميد»، في نتائج المواجهات في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بتحقيق الانتصار السادس في المواجهة 13 بين الفريقين، بعدما شهدت المواجهات الـ 12 الماضية، التساوي في عدد الانتصارات برصيد 5 مرات لكل فريق، مقابل التعادل في مباراتين.

وفرض ثنائي شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا ومؤنس دبور، أفضليتهما في مباراة إياب ربع النهائي، بعدما سجل الأول هدفاً، وصنع هدفين ليتصدر قائمة أفضل صناع الأهداف في النسخة الحالية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، برصيد 5 فرص ترجمت لأهداف، فيما احتفل دبور الحائز جائزة «أفضل لاعب» في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» منحته وصافة ترتيب هدافي المسابقة، بالتساوي مع زميله الغائب عن المباراة الأخيرة سردار أزمون، في الوقت الذي تصدر فيه كايو لوكاس لاعب الشارقة القائمة برصيد 4 أهداف.

من جانبه، حرص الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر على تهنئة منافسه شباب الأهلي بالتأهل لنصف النهائي، وقال في تصريحات أعقبت مباراة إياب ربع النهائي: «أهنئ أيضاً لاعبي فريقي على الأداء، وتقديم مباراة مميزة، خاصة بعد العودة القوية للاعبين في الشوط الثاني، وتعويض فارق الأهداف الأربعة».

وأضاف: «أعتقد أننا تعلمنا الكثير من المباراة، وكسبنا الكثير من اللاعبين الشباب»، لافتاً إلى أن فريقه لم يكن محظوظاً بالنظر إلى مجريات المباراة، والتي كان فيها «الأزرق» قريباً من الفوز، وقلب الطاولة أمام ضيفه «الأحمر».