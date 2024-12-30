550 مشاركاً في مزاينة الإبل بـ«مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»



أم القيوين (وام)

اختتمت مساء اليوم، مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 لغاية 30 ديسمبر الجاري في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وسجلت مزاينة الإبل ومسابقة المحالب بالمهرجان، منافسات قوية بين مُلاك الإبل، وسط مشاركة 550 مالكاً للإبل الأصيلة من المحليات والمهجنات الأصايل من 6 دول خليجية وعربية.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان في ختام يومه السادس، الفائزين في أشواط مزاينة الحول ومسابقة المحالب، بحضور عبدالله مبارك المهيري، مدير اتحاد سباقات الهجن، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية، وزوار المزاينة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأسفرت النتائج في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «مياسه»، لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «ضي»، لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الثالث «عوايد»، لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي.

وفي شوط حول تلاد محليات لأبناء القبائل فازت «الأسطورة»، لمالكها راشد علي صياح المنصوري، بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «اثمان»، لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وفي المركز الثالث «دمعه»، لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري.

وأظهرت النتائج في شوط حول مهجنات أصايل لأبناء القبائل فوز «النايفة»، لمالكها سالم حمد علي مسلم هميله المزروعي، بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «غياثي»، لمالكها مبارك سلطان مبارك سعيد المنصوري، ونالت المركز الثالث «قيادة»، لمالكها رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي.

أما في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، حصدت المركز الأول «اللبسة»، لمالكها مصبح سيف راشد الرايحي العليلي، وحلت في المركز الثاني «مياسة»، لمالكها ناصر سيف مصبح بن طوق آل علي، وفي المركز الثالث «بييه»، لمالكها عبدالله جمعه خميس لغويص السويدي.

وعلى صعيد آخر، سجلت نتائج مسابقة المحالب في شوط الخواوير لوزن 10 حلبات فوز «خويره»، لمالكها أحمد جمعه سعيد حارب العميمي، بالمركز الأول، وفي شوط العرابي حلت «الشيخة»، لمالكها أحمد جمعه سعيد حارب العميمي، في المركز الأول، وفي شوط المهجنات كان المركز الأول من نصيب «الشاهينيه»، لمالكها سهيل أحمد محمد بالحطم العامري، وأظهرت النتائج في شوط أهل المنطقة فوز «الدرعيه»، لمالكها سيف محمد عبيد محمد الغفلي، بالمركز الأول.

وتضمنت مزاينة الإبل ومسابقة المحالب 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً، منها 24 شوطاً مخصصة لإبل لأبناء القبائل من المحليات والمهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية فيما تضمنت مسابقة المحالب 4 أشواط.