الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يستقبل 18 هدفاً في ديسمبر !!

مانشستر يونايتد يستقبل 18 هدفاً في ديسمبر !!
31 ديسمبر 2024 10:00


مانشستر (رويترز)
حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على مضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين من ألكسندر إيساك وجولينتون في أولد ترافورد في نهاية سيئة للغاية لأحد أكثر الأشهر بؤسا في ذاكرة يونايتد خلال الآونة الأخيرة.
وبعد خمس هزائم في آخر ست مباريات بالدوري، يقبع مانشستر يونايتد في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وهو أسوأ ترتيب له في نهاية عام ميلادي منذ احتلاله المركز 15 في عام 1989.
وفي الاتجاه المعاكس، صعد نيوكاسل إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بفوزه الرابع على التوالي في الدوري، سجل إيساك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة عندما قفز ليحول عرضية متقنة من لويس هول بضربة رأس في الشباك بعد فشل هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز في التعامل معها.
وسجل إيساك بذلك 11 هدفا خلال 11 مباراة، وقد انفرد اللاعب بتسجيل ثمانية أهداف في الدوري الممتاز خلال ديسمبر.
وضاعف الضيوف تقدمهم في الدقيقة 19 بهدف مماثل تقريبا، حيث أرسل أنتوني جوردون تمريرة عرضية رائعة اندفع جولينتون ليحولها برأسه في المرمى.
والفوز هو الثاني لنيوكاسل في أولد ترافورد خلال 40 مباراة بين الفريقين بالدوري، وذلك منذ عام 1972، وهذه هي المرة الأولى أيضا منذ عام 1979 التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مباريات متتالية في الدوري على أرضه، والأهداف 18 التي استقبلتها شباك يونايتد في جميع المسابقات في شهر ديسمبر هي أكبر عدد من الأهداف التي يتلقاها في شهر واحد منذ مارس 1964 (18 أيضا).

أخبار ذات صلة
بالصور.. هكذا سقط تشلسي.. وهكذا فرح إيبسويتش
صلاح يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى بيكهام وراش وروني
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
نيوكاسل
آخر الأخبار
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات
اليوم 09:55
أرشيفية
الترفيه
العام الجديد 2025 ينطلق من المحيط الهادئ.. ألعاب نارية وعروض مبهرة
اليوم 09:51
75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
الرياضة
75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
اليوم 11:30
الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. نقطة انطلاق في رحلة التعافي التام لحياة إيجابية
اليوم 11:16
مليون طلب شراء تذاكر في 10 دقائق بكأس الخليج
الرياضة
مليون طلب شراء تذاكر في 10 دقائق بكأس الخليج
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©