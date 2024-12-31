مانشستر يونايتد يستقبل 18 هدفاً في ديسمبر !!



مانشستر (رويترز)

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على مضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين من ألكسندر إيساك وجولينتون في أولد ترافورد في نهاية سيئة للغاية لأحد أكثر الأشهر بؤسا في ذاكرة يونايتد خلال الآونة الأخيرة.

وبعد خمس هزائم في آخر ست مباريات بالدوري، يقبع مانشستر يونايتد في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وهو أسوأ ترتيب له في نهاية عام ميلادي منذ احتلاله المركز 15 في عام 1989.

وفي الاتجاه المعاكس، صعد نيوكاسل إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بفوزه الرابع على التوالي في الدوري، سجل إيساك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة عندما قفز ليحول عرضية متقنة من لويس هول بضربة رأس في الشباك بعد فشل هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز في التعامل معها.

وسجل إيساك بذلك 11 هدفا خلال 11 مباراة، وقد انفرد اللاعب بتسجيل ثمانية أهداف في الدوري الممتاز خلال ديسمبر.

وضاعف الضيوف تقدمهم في الدقيقة 19 بهدف مماثل تقريبا، حيث أرسل أنتوني جوردون تمريرة عرضية رائعة اندفع جولينتون ليحولها برأسه في المرمى.

والفوز هو الثاني لنيوكاسل في أولد ترافورد خلال 40 مباراة بين الفريقين بالدوري، وذلك منذ عام 1972، وهذه هي المرة الأولى أيضا منذ عام 1979 التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مباريات متتالية في الدوري على أرضه، والأهداف 18 التي استقبلتها شباك يونايتد في جميع المسابقات في شهر ديسمبر هي أكبر عدد من الأهداف التي يتلقاها في شهر واحد منذ مارس 1964 (18 أيضا).