بالصور.. هكذا سقط تشلسي.. وهكذا فرح إيبسويتش



لندن (أ ف ب)

مُني تشلسي بهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام مضيفه إيبسويتش منذ 1993، بنتيجة 0-2 امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ودخل تشلسي اللقاء على خلفية سقوط على أرضه أمام جاره فولهام 1-2 في المرحلة الماضية، وذلك بعد سلسلة من 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات.

ثم مُني الإثنين بهزيمته الرابعة للموسم، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن ليفربول، وفي المقابل، حقق إيبسويتش، العائد إلى دوري الكبار لأول مرة منذ 2002، فوزه الثالث للموسم والأول في الدوري الممتاز على أرضه منذ 24 أبريل 2002 حين تغلب على ميدلزبره 1-0، ليتقدم مركزا ويصبح الثامن عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منطقة الأمان.

ولم تكن البداية جيدة على الإطلاق لتشلسي ضد فريق لم يخسر أمامه منذ 21 أغسطس 1993 (0-1 في الدوري الممتاز) وواجهه لأول مرة منذ اكتساحه 7-0 في مسابقة الكأس في أوائل عام 2011، إذ وجد فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا نفسه متخلفا منذ الدقيقة 12 من ركلة جزاء انتزعها ليام ديلاب من الحارس السويدي-الدنماركي فيليب يورجنسن ونفذها بنفسه، مانحا فريقه هدفه الأول في مرمى الـ«بلوز» على صعيد الدوري منذ 4 نوفمبر 2001 (1-2).

وكان كول بالمر قريبا جدا من إدراك التعادل للضيوف من ركلة حرة لكن القائم أنقذ إيبسويتش (21)، ثم تدخل حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» لإلغاء هدف لفريق ماريسكا سجله البرتغالي العائد إلى التشكيلة الأساسية جواو فيليكس وذلك بداعي التسلل (24).













