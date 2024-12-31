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الرياضة

برشلونة يُقلد الريال في «المجانية»!

برشلونة يُقلد الريال في «المجانية»!
31 ديسمبر 2024 10:27

أنور إبراهيم (القاهرة)
يرفض برشلونة الوقوف «مكتوف اليدين» في سوق الانتقالات الشتوية، التي تبدأ غداً الأربعاء، ويجهز لعمل صفقات «استراتيجية» لسد العجز في بعض المراكز بالفريق من خلال السعي لضم عدد من النجوم، من أجل العودة إلى صدارة الدوري الإسباني في أقرب وقت، بعد أن أنهى عام 2024، بصورة سيئة غير متوقعة تراجع خلالها للمركزالثالث، بعد أن كان متصدراً للمسابقة لأسابيع طويلة، وإن كان يسير بخطى ثابتة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركزالثاني في ترتيب مرحلة المجموعات، بعد ليفربول الإنجليزي المتصدر بالعلامة الكاملة «18 نقطة من 6 مباريات».
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة البارسا تستهدف الصفقات ذات التكلفة المنخفضة، أو بمعنى أدق «المجانية»، ولهذا تبحث عن لاعبين تنتهي عقودهم في صيف 2025، لكي تتعاقد معهم «مجاناً»، ومن دون دفع أية تعويضات مالية لأنديتهم.
ومن بين هذه النوعية من اللاعبين، قلب الدفاع الألماني جوناثان تاه (28 عاماً) لاعب باير ليفركوزن، والذي لفت إليه الأنظار في 2024، وقالت إن هذه الصفقة من المتوقع أن تنتهي بنتيجة إيجابية قريباً جداً، وفقاً لما ذكرته مصادر وثيقة الصلة بـ«الكتالوني».
ومن الأسماء الأخرى التي تنطبق عليها نفس الظروف، مع تمتعها في الوقت نفسه بالخبرة الكبيرة، الموزمبيقي رينيدوماندافا (30 عاماً) ظهير أيسر أتلتيكو مدريد، والغاني توماس بارتي متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي (31 عاماً).
وفيما يتعلق بخط الهجوم، أوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن مواهب شابة مثل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (24 عاماً) مهاجم ليل الفرنسي الذي يصبح حراً في يونيو المقبل، وإن كانت عملية «جس نبضه» قد أصابها الفتور في هذه الأيام الأخيرة.
واعترفت الصحيفة الكتالونية بأن برشلونة يسعى إلى «تقليد» ريال مدريد في هذا الاتجاه، حيث يركز فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي على جذب اللاعبين الذين أصبحوا أحراراً، حتى يمكن الحصول على خدماتهم «مجاناً»، مثل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، والظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وكل منهما ينتهي عقده في يونيو المقبل، ما يعني إمكانية رحيلهم من دون أي تعويض مادي في الصيف المقبل.

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