منتخب الأثقال يحصد 19 ميدالية في «العربية» و«كأس قطر»



أبوظبي (الاتحاد)

حصد المنتخب الوطني لرفع الأثقال 19 ميدالية ملونة في البطولة العربية، وكأس قطر اللتين استضافتها الدوحة وأقيمتا كبطولة مزدوجة للكبار، واختتمتا امس، منها 6 ميداليات ذهبية، توج بها علي ناصر الحميري في منافسات وزن 102 كجم للشباب والناشئين بالبطولة العربية، بعد تربعه على المركز الأول في الخطف والنتر والمجموع للفئتين، وعلى صعيد الكبار حقق مؤيد النجار 6 ميداليات (خطف ونتر ومجموع)، 3 فضيات في العربية و3 برونزيات بكأس قطر، في اليوم الأخير من البطولة الذي رسمت فيه منافسات الوزن الثقيل (فوق 109 كجم) مشهد الختام، ونالت سيدات المنتخب 4 ميداليات برونزية، منها واحدة لمي المدني (المجموع) في وزن 64 كجم و3 لبشائر الأحبابي في وزن 55 كجم بعد تفوقها في الخطف والنتر والمجموع، بجانب 3 ميداليات برونزية لثنيان عمر الحمودي في وزن 49 كجم للناشئين، بعد أن تصدر في الخطف والنتر والمجموع.

كما نال المنتخب 4 كؤوس للمركز الخامس للسيدات، والخامس للشباب والسادس للناشئين بالبطولة العربية، بالإضافة لكأس المركز الخامس للسيدات في منافسات كأس قطر.

وعادت بعثة المنتخب اليوم الثلاثاء إلى الدولة، وكان قد ترأسها محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي، ومساعده محمد فتحي، 9 لاعبين منهم 7 لاعبين من نادي أبوظبي لرفع الأثقال، هم مؤيد النجار (فوق 109كجم) رجال، زايد النعيمي (55 كجم) شباب، والناشئين ثنيان عمر الحمودي (49 كجم)، زايد العامري (55 كجم)، سعيد قصاب (81 كجم)، علي ناصر الحميري (102 كجم)، زهرة الهاشمي (49 كجم)، بجانب لاعبتا اتحاد رفع الأثقال بشائر الأحبابي (55 كجم)، مي المدني (64 كجم).

وأعرب اللاعبون واللاعبات أصحاب الميداليات عن سعادتهم بصعودهم إلى منصات التتويج، وقال علي ناصر الحميري: فخور بمعانقة الذهب في أول مشاركة لي في بطولة على الإطلاق، وأتوجه بالشكر إلى نادي أبوظبي الذي اكتشفني وضمني مع عدد م زملائي بمدرسة جرن يافور إلى النادي، ووفر لنا برامج تدريبية متطورة أهلتنا للمنافسة في البطولة العربية، والعودة بهذا الحصاد الجيد في أول ظهور لنا في المنافسات العربية للناشئين والشباب، كما أشكر اتحاد اللعبة على ضمنا للمنتخب، وهذا الإنجاز يمثل حافزاً لنا لصقل موهبتنا أكثر، والتطلع إلى نجاحات جديدة على الصعيدين القاري والدولي في المستقبل القريب.