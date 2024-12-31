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الرياضة

ليبرون جيمس في عيد ميلاده الـ 40: هذه هي خطة الاعتزال

ليبرون جيمس في عيد ميلاده الـ 40: هذه هي خطة الاعتزال
31 ديسمبر 2024 13:30

 
لوس أنجلوس (رويترز)
قال ليبرون جيمس، الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في عيد ميلاده الأربعين أمس، إنه يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، وقال جيمس للصحفيين، بعد التدريب في لوس أنجلوس «هذه هي الخطة. وأود أن تنتهي الأمور هنا. لقد جئت إلى هنا للتخطيط للمرحلة الأخيرة من مسيرتي المهنية وإنهائها هنا، ولكنني لست ساذجاً أو سخيفاً للغاية، بحيث لا أعرف جيداً كيف تسير الرياضة وكرة السلة، لكن علاقتي بهذه البطولة تتحدث عن نفسها».
وعندما سُئل عن الموعد الذي سيعلم فيه أن الوقت قد حان للاعتزال، قال جيمس، إن رحيله سيأتي قبل أن يشعر بأنه لم يعد قادراً على المنافسة «على مستوى عال»، وقال: «ربما أستطيع أن ألعب هذه الرياضة على مستوى عال لمدة خمس إلى سبع سنوات أخرى إذا أردت ذلك، لكنني لن أفعل ذلك».
و«الملك جيمس» هو بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، وشارك في مباراة كل النجوم 20 مرة، وفاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.
وانضم جيمس إلى ليكرز قادماً من كليفلاند كافاليرز عام 2018 وقاد لوس أنجلوس للفوز بلقب الدوري، خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.
وتجاوز كريم عبد الجبار ليصبح هداف الدوري على مر العصور في فبراير 2023، وفي هذا الموسم تعاون مع ابنه بروني ليصبحا أول ثنائي من الأب والابن يلعبان في نفس الفريق بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين معاً.
وواصل المخضرم جيمس تألقه في موسمه 22 بالدوري، وحقق متوسط 23.5 نقطة، و7.9 كرة مرتدة وتسع تمريرات حاسمة، بينما سجل 49.6 بالمئة من رمياته، خلال اللعب، لمصلحة ليكرز الذي حقق 18 انتصاراً، و13 خسارة.
وانهالت التهاني في عيد ميلاد اللاعب المولود في مدينة أكرون بولاية أوهايو من زملائه السابقين والحاليين والمنافسين والمدربين، وغيرهم، ويستضيف ليكرز فريق كافاليرز فجر غد الأربعاء. 

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