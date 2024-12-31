3 أبطال في نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتمت مرحلة إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي شهدت تأهل 4 فرق إلى «مربع الذهب» والذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب، ويشهد مواجهات مرتقبة تجمع الشارقة مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة.

وجاء تأهل شباب الأهلي، إلى نصف النهائي على حساب منافسه النصر بمجموع المباراتين 7-5، بعد الفوز 2- 0 ذهاباً، والتعادل 5-5 إياباً، فيما تأهل الشارقة على حساب الوحدة «حامل اللقب»، بنتيجة 4-3، بتعويضه خسارة الذهاب 0-1، بالفوز 4-2 إياباً، فيما صعد الوصل أمام بني ياس بنتيجة الفوز 3-1 ذهاباً، بعد التعادل من دون أهداف إياباً، وحسم الجزيرة تأهله أمام العين بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية مباراة الإياب بفوزه 3-2، مقابل الخسارة 0-1 ذهاباً.

ورفعت مواجهات مرحلة «ربع النهائي»، إجمالي المباريات الملعوبة في النسخة الحالية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 20 مباراة، شهدت تسجيل 65 هدفاً، بمعدل 3.25 هدف في المباراة، وتصدر الثنائي كايو لوكاس «الشارقة»، ورامون ميريز «الجزيرة»، قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف لكل لاعب، فيما برز فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي في صدارة قائمة صُناع الأهداف برصيد 5 فرص ترجمت لأهداف.

وشهدت المباريات العشرين، احتساب 8 ركلات جزاء، وإشهار بطاقة حمراء واحدة نالها الصربي نيكسا فوجانوفيتش لاعب دبا الحصن في مباراة إياب الدور الأول امام بني ياس 0-3، مقابل 78 بطاقة صفراء، وتصدر شباب الأهلي قائمة الأقوى هجوماً برصيد 10 أهداف، وحل العين الموعد من ربع النهائي ثانياً برصيد 9 أهداف.

وكرست مواجهتا الشارقة والوحدة في «ربع النهائي»، عقدة حامل اللقب، بعدما أطاح «الملك» بمنافسه «العنابي» حامل لقب النسخة الأخيرة في الموسم الماضي 2023- 2024، وهو السيناريو الذي تكرر على مدار النسخ الماضية للكأس منذ أول بطولة في موسم 2008- 2009، والتي توج بها العين على حساب الوحدة 1-0 في النهائي، قبل وداعه أمام عجمان في الدور قبل النهائي في الموسم التالي 2009-2010 بالتعادل 1-1 في ملعب عجمان، و3-3 على ستاد خليفة بن زايد بالعين.

وتكرر سيناريو فشل «حامل اللقب» في «كأس الرابطة»، ما بين الوداع من الدور الأول «دور المجموعات» في 6 مواسم، والخروج من نصف النهائي في موسمي 2010- 2011 «العين»، 2017-2018 «شباب الأهلي»، والحصول على مركز الوصافة في 6 نسخ آخرها خسارة العين بطل نسخة 2021-2022 أمام الشارقة 1-2 في نهائي الموسم 2022-2023، وصولاً إلى وداع الشارقة بطل موسم 2022-2023 أمام اتحاد كلباء 3-5 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي للموسم التالي، والوحدة بطل موسم 2023-2024 بالخسارة أمام الشارقة 3-4 في ربع النهائي.

ويشهد نصف النهائي للموسم الحالي مشاركة 3 أبطال سابقين بقيادة شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، فيما يبحث الوصل عن «باكورة» ألقابه في المسابقة التي توج بها 8 أبطال.

وتشمل قائمة الأبطال شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة والفريق الوحيد الذي نجح في نيل ملكية الكأس التي توج بها في 5 مواسم منذ بداية الاحتراف 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، 2020-2021، يليه الوحدة بطل نسخ 2015-2016، 2017-2018، 2023-2024، والنصر بطل نسختي 2014-2015، 2019-2020، والعين بطل نسختي 2008-2009، 2020-2021، مقابل لقب وحيد لأندية الجزيرة 2009-2010، الشباب 2010-2011، عجمان 2012-2013، والشارقة 2022-2023.