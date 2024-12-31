الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ختام ناجح لـ«دولية الشارقة» الخامسة لكرة السلة

ختام ناجح لـ«دولية الشارقة» الخامسة لكرة السلة
31 ديسمبر 2024 16:30


فيصل النقبي (خورفكان) 

 

أخبار ذات صلة
الجزيرة بطل «دولية» شباب السلة بـ«العلامة الكاملة»
خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس بعبور «الحصن»

اختتمت بطولة الشارقة الدولية الخامسة لكرة السلة للشباب، التي أُقيمت في ملاعب نادي خورفكان في الفترة من 27 ديسمبر وحتى 30 منه، بمشاركة أكثر من 35 فريقاً يمثلون 10 دول مختلفة، في عدد من الفئات، وحضر ختام البطولة ،وتتويج الأبطال عبد اللطيف الفردان، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من الشخصيات والمسؤولين الرياضيين.
وشهدت البطولة خلال أيامها مشاركة أكثر من 350 لاعباً من مختلف الجنسيات، حيث قامت إدارة النادي بجهود كبيرة في تنظيم المباريات وإقامة الفرق.
وأعرب خالد مراد الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، عن سعادته بالختام الناجح للبطولة التي نظمها النادي للمرة الثالثة. وأشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي في دعم هذه الرياضات المهمة، التي لها فائدة كبيرة على النشء. وقال: البطولة حققت نجاحات كبيرة بفضل الاهتمام الكبير من قبل المجلس، واتحاد اللعبة، والفرق المشاركة، والشركاء الرئيسيين في التنظيم، مثل أكاديمية جام لكرة السلة.

مجلس الشارقة الرياضي
كرة السلة
خورفكان
نادي خورفكان
آخر الأخبار
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
اليوم 17:32
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ترفع شعار «لا تكرار للأبطال»
الرياضة
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ترفع شعار «لا تكرار للأبطال»
اليوم 17:30
وزارة الصحة تحصد جائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية
علوم الدار
وزارة الصحة تحصد جائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية
اليوم 17:26
مراجع ينهي معاملته (من المصدر)
علوم الدار
انتهاء مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين
اليوم 17:01
منتخب الشراع ينافس في بطولة آسيا للأوبتسمت
الرياضة
منتخب الشراع ينافس في بطولة آسيا للأوبتسمت
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©