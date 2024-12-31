ختام ناجح لـ«دولية الشارقة» الخامسة لكرة السلة



فيصل النقبي (خورفكان)

اختتمت بطولة الشارقة الدولية الخامسة لكرة السلة للشباب، التي أُقيمت في ملاعب نادي خورفكان في الفترة من 27 ديسمبر وحتى 30 منه، بمشاركة أكثر من 35 فريقاً يمثلون 10 دول مختلفة، في عدد من الفئات، وحضر ختام البطولة ،وتتويج الأبطال عبد اللطيف الفردان، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من الشخصيات والمسؤولين الرياضيين.

وشهدت البطولة خلال أيامها مشاركة أكثر من 350 لاعباً من مختلف الجنسيات، حيث قامت إدارة النادي بجهود كبيرة في تنظيم المباريات وإقامة الفرق.

وأعرب خالد مراد الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، عن سعادته بالختام الناجح للبطولة التي نظمها النادي للمرة الثالثة. وأشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي في دعم هذه الرياضات المهمة، التي لها فائدة كبيرة على النشء. وقال: البطولة حققت نجاحات كبيرة بفضل الاهتمام الكبير من قبل المجلس، واتحاد اللعبة، والفرق المشاركة، والشركاء الرئيسيين في التنظيم، مثل أكاديمية جام لكرة السلة.