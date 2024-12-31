منتخب الشراع ينافس في بطولة آسيا للأوبتسمت



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتسمت التي انطلقت في هونج كونج وتستمر حتى الخامس من شهر يناير، وتأتي مشاركة المنتخب ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان من أجل توفير الفرص للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات في الرياضات الشراعية الحديثة

وتجمع بطولة آسيا والمحيط الهادي للشراع الحديث أكثر من 120 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات 20 بلداً هي: الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، ونيوزيلندا، وأستراليا، والأرجنتين، واليابان، والهند، والصين، وكوريا الجنوبية وماكاو، وتايلاند، وسريلانكا، وسنغافورة، والفلبين، وماليزيا، وتايوان، وميانمار، إضافة الى منتخب البلد المضيف هونج كونج.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 4 عناصر تم اختيارهم، وفق معايير اللجنة الفنية والنتائج الرسمية في منافسات جولات سلسلة (بطل الامارات 2024) وهم بطلنا خليفة الرميثي صاحب ذهبيتي أوبتمست براعم والترتيب العام في البطولة العربية السادسة عشرة بالكويت 2024، وذهبية 12 سنة، وفضية الترتيب الألعاب الخليجية للشباب «الامارات 2024»، وصاحب الميدالية الذهبية في الدورة العربية الخامسة عشرة بالجزائر 2023.

وتضم القائمة أيضاً بطلنا الصاعد عبد الله الزبيدي صاحب ذهبيتي أوبتمست بنين وعام، وفضية فرق الألعاب الخليجية للشباب «الامارات 2024» إضافة الى المتسابق سيمون هريستوف والمتسابقة نيلا باجاك، ويرافق منتخبنا الوطني زهير لباط المدير الفني للشراع، والمدرب احمد ألبير.