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الرياضة

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ترفع شعار «لا تكرار للأبطال»

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ترفع شعار «لا تكرار للأبطال»
31 ديسمبر 2024 17:30

 
سلطان آل علي (دبي)
تُعد بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية المعروفة حالياً باسم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واحدة من البطولات التي تحظى بأهمية متزايدة على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، وأصبح تحقيقها هدفاً ومنجزاً مهماً للعديد من الأندية، ومع خروج الوحدة، حامل لقب النسخة السابقة، من الدور ربع النهائي أمام الشارقة في الموسم الحالي، تستمر ظاهرة فريدة في تاريخ البطولة، حيث لم ينجح أي فريق في التتويج بلقب المسابقة مرتين متتاليتين منذ انطلاقتها في موسم 2008/2009.
منذ انطلاق النسخة الأولى في موسم 2008/2009، حقق العين أول ألقابه بالفوز على الوحدة 1-0، وأصبحت المنافسة على البطولة مفتوحة للجميع، ولم يتمكن أي فريق من فرض هيمنة كاملة على المسابقة بتحقيق اللقب في موسمين متتاليين، فيما يبقى شباب الأهلي الفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك، حيث وصل إلى النهائي في 4 نسخ متتالية بين 2018/2019 و2021/2022 وحقق اللقب مرتين وخسره مرتين دون أن يسجل الإنجاز بشكل متتالي، ويبدو أننا سننتظر موسماً آخر لكي نجد فرصة حدوث هذا الأمر بعد خروج الوحدة حامل لقب النسخة الماضية من ربع النهائي.
وعلى مدار 16 نسخة سابقة، توزعت الألقاب على 8 أندية مختلفة، ما يعكس التنافس الشديد بين الفرق، فشباب الأهلي هو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 5 ألقاب، كان آخرها في موسم 2020-2021 عندما تغلب على النصر بركلات الترجيح، يليه الوحدة والعين برصيد لقبين لكل منهما، فيما أن فرق الجزيرة، النصر، الشارقة، عجمان، والوصل حققت اللقب مرة واحدة، ما يبرز التنوع الكبير في هوية الأبطال.
ويبدو الاحتفاظ بلقب البطولة صعباً بسبب عوامل متعددة، أبرزها نظام البطولة الذي تغير عدة مرات وأصبح يعتمد الآن على خروج المغلوب، ما يزيد من فرص حدوث المفاجآت، بالإضافة إلى ذلك، تعطي بعض الأندية الكبرى الأولوية لبطولات الدوري ودوري أبطال آسيا، ما يقلل من تركيزها على الكأس، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت من الأولويات المهمة عند العديد من الفرق الكبيرة كذلك للحفاظ على موسمها من الفشل، وتحقيق الإنجاز وزيادة عدد البطولات.

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