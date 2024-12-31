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الرياضة

الجزيرة بطل «دولية» شباب السلة بـ«العلامة الكاملة»

الجزيرة بطل «دولية» شباب السلة بـ«العلامة الكاملة»
31 ديسمبر 2024 16:30

علي معالي (أبوظبي)
توج فريق نادي الجزيرة بلقب النسخة الثالثة للبطولة الدولية لكرة السلة للشباب، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنامة البحريني بنتيجة 88-66، في مواجهة قوية على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي.
وحل فريق الأهلي البحريني وصيفاً، وجاء المنامة البحريني في المركز الثالث، والعمرات العماني في المركز الرابع.
استطاع فريق الجزيرة الفوز في جميع المباريات من دون أية خسارة، وحرص المدرب السوري محمد القدسي على إشراك 16 لاعباً، خلال المباريات، منهم 7 لاعبين من فريق الناشئين، لتكون الاستفادة كبيرة لجميع عناصر «فخر أبوظبي» بعد الدفع بـ 9 لاعبين من فريق الشباب من مواليد 2005 و2006 و2007، و7 لاعبين ناشئين من مواليد 2008 و2009.
وعبّر المهندس عبدالله فرج، مشرف فريق كرة السلة بنادي الجزيرة عن سعادته بما قدمه أبناء النادي من مستوى متميز، والفوز باللقب في النهاية.
وقال: «أتوجه بالشكر لإدارة النادي على دعمها الكبير وتوجيهاتها بتوفير كل سبل النجاح لهذه البطولة، التي جمعت أندية خليجية شقيقة في أجواء تنافسية وأخوية، وحققت فائدة فنية كبيرة للاعبين الشباب المشاركين، والأجهزة الفنية».
وأضاف: «حققنا الاستفادة من جهود 16 لاعباً في القائمة وهم، سالم منصور العامري وعلي درويش الحمادي ومحمد أحمد أبوبكر، وعبدالله عصام الحامد، وحمد محمد المرزوقي، وحسن محمد الهاشمي، ومحمد فيصل اليافعي ورضا الله أوداداس، وحسن أحمد أبوبكر، وحمدان منذر النعيمي، وخميس درويش الحمادي، وسيف علي الهنائي، وخالد حميد مرعي، وحمد عبدالله سلطان، وبلال عبدالله، وخليفة خالد الزعابي.

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