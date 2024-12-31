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عُمان إلى نهائي «خليجي 26» على حساب السعودية

عُمان إلى نهائي «خليجي 26» على حساب السعودية
31 ديسمبر 2024 20:53

الكويت (د ب أ)
تأهل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» بالكويت بعد فوز مثير على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في المواجهة الأولى بالدور قبل النهائي.
لم يتأثر المنتخب العماني بالنقص العددي بعد طرد لاعبه منذر العلوي في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بل تقدم على منافسه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما أرشد العلوي وعلي البوسعيدي في الدقيقتين 74 و85، وقلص المنتخب السعودي الفارق سريعاً بهدف محمد كنو في الدقيقة 87، لكن «الأخضر» أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الإله هوساوي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.
صمد المنتخب العماني في الثواني الأخيرة ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حالما بتتويج ثالث في تاريخه بعد الفوز باللقب في عامي 2009 و2018، أما المنتخب السعودي فقد تبددت آماله في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عاماً.
وينتظر المنتخب العماني في المباراة النهائية الفائز من مواجهة البحرين ضد الكويت منظم البطولة.

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