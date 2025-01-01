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الرياضة

ليفربول يرفض عرضاً من ريال مدريد لضم أرنولد

ليفربول يرفض عرضاً من ريال مدريد لضم أرنولد
1 يناير 2025 10:22

 
لندن (د ب أ)

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ذكرت تقارير أن ليفربول رفض أول عرض من ريال مدريد لضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق.
وأثيرت تكهنات بشأن مستقبل أرنولد «26 عاماً»، مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا» أن العملاق المدريدي بدأ اختبار قوة ليفربول، من خلال الاستفسار عن إمكانية ضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجاناً في غضون 6 أشهر.
ويتردد أن ليفربول لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، وشدد على أن اللاعب ليس للبيع.
من جانبه، لم يعلن أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول ينتظرها صيف ساخن، في ظل انتهاء تعاقد نجمي الفريق محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.
وتحرك ريال مدريد خطوة محسوبة، نظراً لأن أرنولد بإمكانه الاتفاق على التعاقد مع نادٍ آخر، اعتباراً من أول يناير 2025.
ويرى مايكل أوين نجم ليفربول السابق أن توقيت تحرك ريال مدريد يؤكد نوايا النادي الإسباني.
كتب أوين عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «كشف ريال مدريد عن نواياه في التعاقد مع أرنولد، يدفعني للاعتقاد بأن انتقال اللاعب إلى إسبانيا يبقى مسألة وقت فقط».
وأضاف النجم الإنجليزي، «إذا كان أرنولد لديه نية في التجديد مع ليفربول، لما تحرك ريال مدريد لمحاولة ضمه رسمياً».

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ترينت ألكسندر أرنولد
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