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الرياضة

ميلان يضرب «موعد السوبر» مع الإنتر!

ميلان يضرب «موعد السوبر» مع الإنتر!
4 يناير 2025 11:18

 
الرياض (رويترز)

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قلب ميلان تأخره بهدف، ليهزم يوفنتوس 2-1، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالية في الرياض، ليضرب موعداً مع الإنتر ميلان في النهائي.
وكانت هذه أول مباراة يخوضها ميلان بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو الذي تولى المسؤولية خلفاً لباولو فونسيكا يوم الاثنين الماضي.
وكانت هذه المباراة مرتقبة، إذ كان من المفترض أن يواجه فيها مدرب ميلان الجديد نجله كونسيساو لاعب يوفنتوس، لكنه تعرض لإصابة أثناء عملية الإحماء، وشارك بدلاً منه في التشكيلة الأساسية كينان يلدز الذي استغل الفرصة وسجل هدفاً في الدقيقة 21.
ولعب سمويل مبانجولا تمريرة باغتت دفاع ميلان، ووصلت إلى يلدز الذي تقدم إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد داخل الشباك.
وفي بداية الشوط الثاني كاد يلدز أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى، قبل أن يلعب تمريرة منخفضة، لكن تسديدة دوسان فلاهوفيتش جاءت بعيدة.
وسنحت لميلان فرصة هائلة لإدراك التعادل من ركلة ركنية، عندما وصلت الكرة إلى تيو هرنانديز، لكن تسديدته من مسافة قريبة علت العارضة.
وزادت إثارة المباراة، عندما قام نيكولو سافونا بعرقلة هرنانديز داخل المنطقة، ليحصل ميلان على ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيك.
وتقدم ميلان بعد أربع دقائق بفضل هدف عكسي، ولعب يونس موسى كرة عرضية اصطدمت بالمدافع فيدريكو جاتي إلى داخل شباكه.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حصل يوفنتوس على فرصة للتعادل، عندما أطلق جاتي تسديدة مباشرة من مسافة قريبة، لكنها أخطأت طريقها إلى المرمى.
وعانق مدرب ميلان نجله بعد المباراة، قبل أن يحتفل مع اللاعبين، وتتحول أنظاره لمحاولة منع الإنتر من الفوز بكأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي، وكان الإنتر قد فاز 2-صفر على أتلانتا. 

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