العين و«برجيل القابضة» يجددان الشراكة إلى 2027

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي العين وبرجيل القابضة، عن تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لمدة 3 سنوات إضافية، ليظل اسم برجيل القابضة ضمن قائمة شركاء «الزعيم» إلى عام 2027.

شهد مراسم حفل توقيع عقد تجديد الشراكة، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، ووقع عن الطرفين راشد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، والدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في العين.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال المؤتمر الصحفي، بتجديد الشراكة مع برجيل القابضة، مشيداً بالدور البارز الذي تضطلع به المجموعة منذ انضمامها إلى شركاء النادي في عام 2021، مشيراً إلى إسهامات برجيل القابضة في تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فرق النادي بمختلف المراحل السنية، وعبر كل الألعاب الرياضية.

وأضاف: «نفخر ونعتز كثيراً بشركاء النادي، لا سيما برجيل القابضة التي ظلت داعمة للأنشطة الرياضية والثقافية، واشتهرت بمساهماتها المجتمعية الرائدة، ونتطلع من خلال تجديد الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة لخدمة مجتمع مدينة العين، وكل محبي النادي في العاصمة أبوظبي».

وقال: «ظل اسم النادي مرتبطاً بإنجازات خالدة باسم وطننا الغالي قادته إلى العالمية، ومبادرات مجتمعية متميزة مستمدة من رؤية النادي الواضحة، ونؤكد التزامنا بالمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا على الأصعدة كافة، تسويقياً، رياضياً، مجتمعياً، وثقافياً، وفقاً لخططنا الاستراتيجية وقيمنا المؤسسية لتحقيق تطلعات جماهير نادي العين الوفية في كل مكان».

وأكد جون سونيل أهمية الشراكة في تعزيز التميز في مجال الرياضة والرعاية الصحية، وقال: «فخورون بتوسيع شراكتنا مع نادي العين، المؤسسة المرادفة للنجاح والابتكار، تسمح لنا هذه الشراكة المتجددة بمواصلة تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الرياضيين، وضمان أدائهم بأفضل ما لديهم، وتعزز الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز رفاهية الرياضيين والمجتمع الأوسع، حيث نتطلع إلى تعميق تعاوننا والمساهمة في الإرث الدائم للنادي».

يذكر أن برجيل القابضة منذ عام 2021، ظلت الشريك الرسمي للرعاية الصحية لنادي العين، وجزءاً من الشراكة المتجددة، وتواصل برجيل الدعم الطبي الشامل أثناء البطولات، بما في ذلك الإسعافات الأولية وخدمات المستجيبين الأوائل ورعاية الإسعاف والطوارئ، وتوفر أيضاً الفحوص الصحية السنوية والعامة لجميع اللاعبين المسجلين في نادي العين والشركات التابعة له، إلى جانب العلاجات الطبية للمرضى الخارجيين والداخليين، كما تتولى برجيل تقديم الدعم الطبي الكامل للأحداث التي تُقام في استاد هزاع بن زايد تحت راية نادي العين.