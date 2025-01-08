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الرياضة

«حميم» يتصدر ترشيحات الخيول في السباق الخامس بمضمار العين

«حميم» يتصدر ترشيحات الخيول في السباق الخامس بمضمار العين
9 يناير 2025 01:08

عصام السيد (العين)

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ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، أمسية سباقه الخامس مساء اليوم، ويتألف الحفل من 7 أشواط، بمشاركة 90 من الخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 525 ألف درهم.
وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «شروط»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، ويعد الجواد «حميم» أبرز الخيول المرشحة.
ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، 14 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن 4 سنوات فما فوق. وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، لمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة في سن خمس سنوات فما فوق. وخصص رابع الأشواط لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، لمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق.
وتشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «شروط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، 8 خيول في سن 4 سنوات فقط.
ويجتذب الشوط السادس 15 خيلاً عربية أصيلة من إنتاج الإمارات في عمر الأربع سنوات فما فوق، تتنافس على مسافة 1600 متر «تكافؤ».

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